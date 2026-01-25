Entre ministres i mestres: la fina línia que separa el càrrec del lideratge
(*) Cofundador i Chief Business Officer de TalensIA HR, Enginyer, Executive MBA i Consultor de Talent i HRBP
Hi ha textos que semblen poca cosa quan els comences a llegir. Una anècdota, una conversa antiga, una referència al llatí... i poc més. Però de vegades, sense saber gaire bé per què, alguna cosa se’t queda dins. No perquè sigui brillant, sinó perquè és precisa. Aquest és un d’aquests casos. La història és senzilla. Un ministre pregunta per a què serveix el llatí. Un professor respon sense aixecar la veu, sense ironia exagerada, sense necessitat de demostrar res. I en una sola frase deixa clar qui en sap, qui ensenya i qui simplement ocupa un lloc. No hi ha atac directe, però el missatge és clar com l’aigua.
A partir d’allà apareix l’etimologia, que de vegades explica més de la vida que molts manuals moderns. Magister ve de magis: més. El que en sap més. El que destaca. El que, per coneixement i actitud, està un pas per davant. Minister ve de minus: menys. El que serveix. El subordinat. L’executor.
I en aquest punt la història deixa d’anar sobre llatí i comença a anar sobre lideratge.
Perquè qualsevol pot ser ministre. N’hi ha prou que et nomenin. N’hi ha prou amb ser al lloc adequat, en el moment adequat. Però ser mestre és una altra cosa. Això no t’ho donen. Això t’ho guanyes. Amb el temps. Amb els fets. Amb la forma en què tractes els altres.
En les organitzacions passa contínuament. Hi ha persones amb càrrec que manen molt i aporten poc. Són a dalt, però no eleven ningú. Tenen autoritat formal, però no generen respecte real. Quan se’n van, no deixen buit; deixen alleujament o indiferència.
I després hi ha els altres. Els que no presumeixen de títol. Els que escolten més del que parlen. Els que ensenyen sense donar-se importància. Els que, sense buscar-ho, es converteixen en referència. No perquè ho sàpiguen tot, sinó perquè mai deixen d’aprendre.
La diferència no és al despatx, es troba en l’actitud. El mal líder se serveix del càrrec. El bon líder es posa al servei de l’equip. Sembla una frase feta, però en el dia a dia es nota moltíssim. En com es prenen les decisions. En com es gestionen els errors. En si es protegeix les persones o només el lloc.
Un mestre no necessita imposar. No necessita recordar constantment qui mana. La seua autoritat naix de la coherència. De fer el que diu. D’assumir responsabilitats quan alguna cosa falla. De ser-hi quan les coses es posen difícils.
El problema és que el càrrec, si no es gestiona bé, confon. Et fa creure que saps més del que saps. T’allunya de la realitat. T’envolta de silencis còmodes i d’assentiments automàtics. I sense adonar-te’n, deixes de ser mestre per convertir-te en ministre. Per això aquesta història incomoda. Perquè no va només dels altres. Va de qualsevol que hagi tingut persones al seu càrrec en algun moment. Va de preguntar-se des d’on es lidera. Des del “jo mano” o des del “jo acompanyo”.
Al final, la pregunta és senzilla, malgrat que no sempre fàcil de respondre: La gent creix amb tu o només treballa per a tu?
Els ministres passen. Els mestres deixen empremta. Els primers ocupen un càrrec. Els segons construeixen persones.
I quan el títol ja no hi és, quan el lloc s’acaba, només queda això. El que vas fer mentre vas tenir l’oportunitat de liderar.
Allà, sense discursos ni nomenaments, és on es veu de veritat la diferència entre ministres i mestres.