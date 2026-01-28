Escoles de complexitat en el sistema educatiu
Equip directiu Escola Magí Morera i Galícia
Les escoles de màxima complexitat tenen una especificitat pròpia, determinada per diversos factors que fan que siguin escoles integradores, que creen una xarxa de treball entre centre, famílies, agents socials i entitats de barri que treballen per una inclusió dels seus alumnes en la societat i per donar-los unes oportunitats educatives òptimes independentment de les seves possibilitats econòmiques.
Un factor que caracteritza les escoles de màxima complexitat són les connexions i interaccions que tenen amb tot un seguit d’agents educatius que conformen una xarxa educativa potent que té per objectiu garantir una equitat educativa en els seus alumnes. L’esforç de serveis socials, entitats socials i entitats de lleure són cabdals per garantir una dotació d’oportunitats per alumnes amb pocs recursos.
Aquesta educació 360 que promouen les escoles de màxima complexitat, afavorida amb el recolzament del Departament d’Educació, integra els alumnes amb un àmbit extraescolar i de formació i lleure que abans era molt difícil d’aconseguir.
Les escoles de màxima complexitat tenen una relació especial amb les famílies dels seus alumnes. Aquestes famílies es caracteritzen, en moltes ocasions, per ser famílies amb pocs recursos tant econòmics com socials, i les escoles teixeixen una comunicació propera, intentant integrar-les en el món escolar, creant-hi un sentit de pertinença perquè valorin el treball del centre i el treball dels seus infants, amb unes expectatives positives en el sistema educatiu.
De tota manera, aquesta relació no sempre és fàcil degut, precisament, a les característiques de les famílies dels alumnes. D’aquí que el treball que realitzen les direccions d’aquests centres amb les famílies és un puntal perquè l’educació d’aquests alumnes arreli i puguin acabar l’escolaritat obligatòria.
Igualment, el treball dels docents d’aquestes escoles és molt meritori, engrescant uns alumnes que en ocasions tenen una gran mancança de motivació pel fet escolar. Aquesta relació de proximitat dels docents amb l’alumnat és clau per donar sentit a l’educació integral dels i les alumnes.