Voluntariat i Sostenibilitat
Coordinador a Lleida de la Federació Catalana de Voluntariat Social
El 18 de desembre del 2023, l’Assemblea General de les Nacions Unides va adoptar la Resolució que proclamava l’any 2026 “Any Internacional del Voluntariat per al Desenvolupament Sostenible”. L’any 2015, l’ONU havia establert els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Es tractava d’erradicar la pobresa en totes les seves formes i dimensions, inclosa la pobresa extrema, requisit indispensable per al desenvolupament sostenible, i també d’aconseguir la pau i la prosperitat per a totes les persones.
Aquests objectius semblen avui deixats de banda. Són moltes les atzagaiades d’alts dignataris que posen en risc l’interès general de la humanitat. S’abandona una bona part de la cooperació internacional adreçada al desenvolupament dels pobles i es debilita la lluita contra el canvi climàtic, quan els seus efectes catastròfics es fan dia rere dia més evidents. La protecció del planeta i el combat contra la pobresa extrema no ocupen la primera plana dels mitjans de comunicació. El desenvolupament sostenible no està de moda. La protecció del dèbil, tampoc. El dret i la justícia són deixats de banda massa sovint. La força és la nova llei. La mentida, l’estratègia. El desencís, la conseqüència. Davant d’aquests fets contrastables, la pregunta és què hi podem fer, nosaltres, quan els reptes són tan majúsculs i la capacitat d’acció tan feble, aparentment. La temptació és concloure que no hi ha res a fer.
No és aquesta la visió de les persones voluntàries i les seves associacions i federacions. Per la via dels fets, i no pas de la retòrica buida, el voluntariat actua en favor dels ODS quan proveeix d’aliments a qui en té menester, forma persones nouvingudes, lluita per l’empoderament de les dones, afavoreix el consum responsable, protegeix la vida dels ecosistemes i de les espècies amenaçades, neteja boscos i lleres de rius, reclama més atenció a la salut mental, combat la soledat no desitjada, acompanya conciutadans a cal metge, va al cine amb qui no té companyia, exigeix un habitatge digne per a tothom i proclama que la pau, la justícia i la veritat són béns a protegir.
És per això que l’ONU reconeix que l’acció voluntària és essencial per a la implementació amb èxit de l’Agenda 2030 i encoratja els Estats Membres a donar suport a l’acció voluntària per assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible, a incloure el voluntariat en les prioritats sectorials i en les estratègies, plans i polítiques de desenvolupament, a reconèixer i mesurar la seva contribució, a introduir polítiques que eliminin totes les desigualtats i riscos en l’activitat voluntària, i a donar suport a la creació de plataformes de coneixement i informació per promoure noves formes de voluntariat.
Podria ben bé ser que, per sobre de tot, la major contribució del voluntariat sigui mantenir l’esperança que un altre món, més just i equitatiu, és possible. Braç amb braç es poden construir anelles molt fortes per protegir el bé comú i els drets d’aquells als qui no els són reconeguts o els tenen en risc. L’Any Internacional del Voluntariat per al Desenvolupament Sostenible ha de servir per posar el focus en l’acció voluntària en favor d’un món millor. Que així sigui.