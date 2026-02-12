Balàfia, drets i dignitat
Dones de Lleida
És legítim que el veïnat de Balàfia vulgui un barri digne, segur, net i amb bons serveis. Precisament per això cal afirmar amb claredat que el Hub Cívic Balàfia no empitjora aquesta realitat, sinó que la millora. Es tracta d’un equipament social i comunitari de qualitat que inclourà espais per a gent gran, infants i joves, una pista esportiva rehabilitada, zones de socialització, presència permanent de professionals i vigilància les 24 hores.
Dins aquest conjunt s’hi ubica la Casa Afrània (o Casa Lila), centre de referència per a totes les dones de Lleida. Aquest equipament no neix del no-res, sinó que és el fruit de més de quaranta anys de lluita feminista per disposar d’un espai públic, digne i especialitzat per a l’atenció integral de dones víctimes de violència masclista i dels seus fills i filles. No és un recurs residencial ordinari, sinó un servei d’acollida d’emergència: un lloc segur on, just després de l’agressió, les dones reben acompanyament psicològic, jurídic, mèdic i social en un mateix espai, evitant itineraris fragmentats que sovint han provocat desemparament i revictimització. Arribar fins aquí ha costat molt: dècades de reivindicacions, mobilitzacions i compromís col·lectiu que avui prenen forma en un projecte real i necessari. Lleida tenia un deute pendent en aquest àmbit i mereix aquest centre.
La Casa Afrània concentrarà serveis d’atenció, espais de cura i formació, zones polivalents, centre de recursos i una cafeteria oberta al barri. L’únic ús residencial seran tres apartaments tutelats, d’accés restringit, destinats exclusivament a l’acollida urgent i temporal de dones i infants.
El Hub inclourà també un petit servei residencial per a persones en situació de sensellarisme, completament separat de la Casa Afrània. No és un alberg massiu, sinó un recurs regulat, amb places limitades i plans de treball individualitzats per a persones que volen sortir del carrer. L’experiència demostra que la convivència millora quan hi ha acompanyament professional.
La ubicació a Balàfia és coherent amb la trajectòria del barri en defensa dels drets de les dones i amb el seu caràcter comunitari. Invertir en atenció social i feminisme no és una despesa, sinó una aposta intel·ligent que redueix desigualtats i conflictes futurs.
Generar por abans fins i tot que l’equipament existeixi és irresponsable. El Hub Cívic Balàfia no és un problema: és una oportunitat de progrés col·lectiu, per avançar cap a una ciutat més cohesionada, segura i digna per a tothom.