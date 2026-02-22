El Suprem limita responsabilitat per la covid
Recentment, el Tribunal Suprem ha dictat la sentència de 27 de gener que estableix un important criteri en matèria de responsabilitat patrimonial sanitària. Hi declara que l’Administració no respon automàticament pels efectes adversos derivats de la vacuna contra la covid-19, tret que existeixi mala praxi o funcionament anormal del servei sanitari.
En la sentència analitza el cas d’una dona que va reclamar una indemnització després de patir una trombosi setmanes després de rebre la vacuna. Malgrat que inicialment es va reconèixer el seu dret a percebre una compensació, el Tribunal Suprem ha revocat aquesta decisió al considerar que no es va acreditar l’existència d’una actuació incorrecta per part de l’Administració sanitària.
Un dels aspectes més rellevants de la sentència és que rebutja la idea que l’Administració hagi de respondre pel mer fet d’haver administrat la vacuna. Segons el Tribunal Suprem, la responsabilitat no es pot basar únicament en la producció d’un dany, sinó que ha d’existir una actuació negligent, incorrecta o que no tingui la diligència deguda.
A més, ressalta que la vacunació contra la covid-19 va ser voluntària per als ciutadans, de manera que qui va decidir vacunar-se va acceptar els riscos inherents al tractament. Analitza el context de pandèmia mundial en què es va vacunar. Entén que les decisions sanitàries es van adoptar conforme al coneixement científic disponible en cada moment i amb l’objectiu de protegir la salut pública.
Aquesta doctrina tindrà un impacte significatiu en futures reclamacions, ja que eleva el nivell d’exigència probatòria per als afectats i limita els supòsits en els quals es podrà exigir responsabilitat patrimonial a l’Administració.
