El talent, repte empresarial a Lleida
Cofundador d’ISPROX
Lleida és avui una de les províncies amb la taxa d’atur més baixa de l’Estat. Aquesta dada, que parla de dinamisme econòmic i d’un teixit empresarial actiu, és sens dubte una bona notícia. Però també ens situa davant d’un repte que cada vegada més empreses expressen amb preocupació: trobar i fidelitzar talent qualificat en un mercat laboral altament competitiu.
En un context de gairebé plena ocupació, el talent té més opcions i més capacitat de decisió. Per això, el debat ja no és només com atreure professionals, sinó com generar les condicions perquè vulguin quedar-se, créixer i comprometre’s amb el projecte empresarial.
Des de la nostra experiència, hi ha tres factors que avui marquen la diferència. El primer és la proximitat. Conèixer el territori, entendre les necessitats reals de les empreses i de les persones, i establir relacions basades en la confiança és fonamental en mercats ajustats com el nostre. La gestió del talent no pot ser un procés fred o transaccional; ha de ser un exercici de coneixement i responsabilitat compartida.
El segon factor és el que anomenem salari emocional. Més enllà del sou econòmic, cada vegada són més valorades les condicions que permeten conciliar, créixer professionalment i desenvolupar-se en un entorn saludable. La flexibilitat, el bon clima laboral, les oportunitats de formació o fins i tot una xarxa per cuidar el benestar personal, ja no són només complements, sinó que s’han convertit en elements estructurals de competitivitat.
Finalment, hi ha una qüestió de lideratge i cultura empresarial. Les organitzacions que aconsegueixen fidelitzar talent són aquelles que tenen sentit, que comuniquen bé el seu propòsit, internament i externament, i que entenen que els seus treballadors són el seu principal actiu estratègic.
Aquest és el marc en què neix la Trobada del Talent, que tindrà lloc el 5 de març al Teatre Ateneu de Tàrrega.
Si volem que Lleida continuï sent motor d’ocupació i creixement, cal que convertim el debat sobre el talent en una prioritat col·lectiva. Perquè, en definitiva, el futur de les nostres empreses passa per la capacitat d’atreure persones... i, sobretot, de saber-les cuidar.