Ni burca ni Vox
Diputat de Junts per Lleida, Pirineu i Aran al Congrés
Ni vel integral, ni extrema dreta. Quan veiem un burca o un nicab pel carrer, ens sorprèn i ens escandalitza: són peces de vestir que actuen com a instrument d’invisibilització de la dona en l’espai públic; projecten un missatge incompatible amb l’ideal d’igualtat: converteixen la dona en una presència negada o condicionada i la releguen a una posició d’inferioritat i de no participació en la convivència ciutadana.
El Congrés ha rebutjat la proposta de Vox de prohibir el vel integral. Per això hem presentat un projecte de llei per prohibir el burca i el nicab als espais públics, i també les peces de vestir que cobreixin substancialment el rostre quan impedeixin la identificació de la persona, per raons de protecció de drets fonamentals, d’igualtat efectiva entre homes i dones, de seguretat pública i de convivència democràtica. És a dir, una proposta no basada ni en el rebuig ni en l’estigmatització, sinó centrada en els valors i en el model de convivència democràtica, com fan diversos països europeus.
La proposta parteix del ple reconeixement de la llibertat religiosa i ideològica en una societat plural, però recorda que cap dret és absolut i s’ha d’exercir en harmonia amb d’altres, com la igualtat, la dignitat humana i la seguretat.
No es dirigeix contra cap confessió concreta, sinó que regula una pràctica específica quan afecta interessos generals, amb l’objectiu de garantir un marc comú de drets i deures. La democràcia i la convivència en una societat plural exigeixen protegir les llibertats individuals, culturals i religioses.
Però el pluralisme no pot servir d’excusa a la desigualtat ni a símbols o imposicions incompatibles amb la plena ciutadania.
Resulta incoherent que societats democràtiques expressin solidaritat amb dones que, en altres països com l’Iran o l’Afganistan, es juguen la vida per “desvelar-se” i reclamar el seu dret a existir com a ciutadanes plenes, i que simultàniament legitimin, en l’espai públic, símbols d’ocultació integral presentant-los com a “diversitat”.
Cal ser valents, deixar complexos a banda i fer front als reptes de la nostra societat, però no des del racisme o la xenofòbia, sinó des dels valors democràtics europeus.