Amb el vot, hi guanya la pagesia
Coordinadora nacional d’Unió de Pagesos
Durant molts anys, la pagesia no teníem veu. La democràcia al camp no va arribar sola. Es va haver de lluitar. L’any 1974, en la clandestinitat, va néixer Unió de Pagesos. I va néixer per una raó molt clara: perquè la pagesia necessita una veu pròpia; pagesos i pageses que s’organitzen, que deixen hores de dedicació a terres i família per construir una veu col·lectiva. No va ser fins al 1994 que es van aconseguir les eleccions agràries. Per primera vegada, la pagesia podia votar i escollir qui parlava en nom seu. A partir d’aquell moment ja no parlen per nosaltres, parlem nosaltres. Durant trenta anys aquesta democràcia al camp ha permès defensar el territori, plantar cara i no quedar-nos callats. Avui tornem a viure temps difícils. Hi ha qui vol fer-nos creure que votar no serveix per a res. Que la representació es pot substituir només per crits i pressió, menystenint la negociació i la reivindicació des de tots els espais possibles.
Però la història és clara: quan es deslegitimen les eleccions es debilita la veu de la pagesia, altres decideixen per nosaltres. Això ja ho hem viscut i hi ha comunitats autònomes que encara ho pateixen. A Catalunya, hi ha més de 250 entitats amb dret a presentar-se a les eleccions, però per fer-ho cal estar disposat a assumir la responsabilitat que suposa la representativitat. Cal una organització estructurada, forta, amb un equip tècnic potent i amb pagesos i pageses que facin del sindicalisme l’eina per millorar les condicions de treball i de vida de la pagesia.
Els principals punts del programa electoral de la Unió de Pagesos se centren en els preus i renda dignes per a la pagesia professional; un relleu generacional decidit i amb garanties; uns costos assumibles per a la pagesia professional; una Política Agrària Comuna [PAC] per a la pagesia catalana; per garantir l’accés a l’aigua i a la terra; per aturar l’especulació i el model depredador dels espais agraris i garantir la seva protecció; unes prestacions i cotitzacions socials justes; una gestió eficient de la fauna salvatge; una administració agrària del segle XXI accessible per a tothom, i uns serveis al món rural amb igualtat a la resta de societat.
El model majoritari a casa nostra és el de la petita i mitjana pagesia arrelada al territori. El nostre. El que defensem la Unió de Pagesos. I no deixem que ningú ens tregui la veu que hem de tenir davant les administracions catalanes, espanyoles i europees. Si guanya Unió de Pagesos, no guanya l’organització; guanya la petita i mitjana pagesia de Catalunya! La nostra veu i el nostre futur el decideix el nostre vot.