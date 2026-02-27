Mòbils i menors a Finlàndia
Ceo de la família digital
Les directrius que Finlàndia ha publicat sobre l’ús recreatiu de mòbils en nens de 0 a 13 anys té un enfocament integral i estan orientades a protegir el seu benestar i seguretat, partint de la premissa que el món digital té una dualitat d’impactes positius i negatius que s’han d’equilibrar per garantir una vida saludable.
Les recomanacions per a la primera infància (0-5 anys) assenyalen que la prioritat és assegurar interaccions cara a cara, joc físic i son adequat. Així, de 0 a 2 anys la recomanació és zero temps de pantalla amb l’única excepció de les videotrucades amb familiars. L’ús de dispositius per a àudio (música o contes) és acceptable sempre que el nen no miri la pantalla. De 2 a 5 anys se suggereix un límit màxim d’una hora diària sent un punt crític la prohibició d’utilitzar pantalles per a la regulació emocional (calmar o consolar el nen), ja que això pot interferir amb el seu desenvolupament. L’ús ha d’aturar-se una hora abans de dormir i tot consum ha de ser supervisat per adults.
Les recomanacions per a l’edat escolar (6-13 anys) diuen que a mesura que els nens creixen es manté la necessitat d’equilibrar la vida digital amb l’exercici i el descans. Amb referència als telèfons, s’aconsella retardar l’entrega del mòbil fins que existeixi una necessitat real però, fins i tot llavors, no es recomanen els telèfons intel·ligents per al rang de 6 a 13 anys, es prefereixen dispositius amb funcions limitades (trucades i missatges) i s’aclareix a més que un nen no necessita posseir un dispositiu propi per desenvolupar habilitats digitals.
Sobre els límits de temps, se suggereix una hora diària per a nens de 6 a 10 anys i dos hores per als d’11 a 13 anys, amb flexibilitat ocasional per a esdeveniments familiars com veure pel·lícules.
Sobre les xarxes socials existeix una restricció explícita i és que els menors de 13 anys no han d’utilitzar xarxes socials (TikTok, Instagram, WhatsApp, YouTube i Snapchat), de manera que s’han de fomentar usos alternatius positius com la lectura d’e-books, eines creatives i videotrucades. És clau el rol dels progenitors en la salut dels menors, ja que és una responsabilitat exclusiva dels progenitors o tutors, que han d’establir regles, configurar restriccions tècniques, verificar les classificacions d’edat i servir com a exemple de comportament.
Des d’una perspectiva de salut, s’adverteix que l’ús excessiu i a curta distància incrementa el risc de miopia, la qual es prevé passant temps a l’aire lliure. També s’han de vigilar senyals d’alerta comportamentals com irritabilitat, enrabiades o incapacitat per deixar el dispositiu.
En conclusió, l’objectiu és aconseguir una integració harmoniosa del món digital mitjançant una introducció gradual i sempre sota la guia presencial d’un adult.