El comerç que ens fa poble
Regidor de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de les Borges Blanques
A les Borges Blanques ja hem posat en marxa una campanya que m’agrada perquè no ve a donar lliçons des d’un despatx: surt al carrer, apel·la al sentit comú i ho fa amb cultura i humor. Parlo de De 5, com a mínim UNA +, una iniciativa del grup Rellotge de Sorra Garriguenc a partir de l’obra Silenci, cas tancat, que ens convida a fer un gest molt concret: quan tinguem cinc compres al cap, que com a mínim una –i si pot ser més– sigui al comerç, als serveis i a les empreses de proximitat.
No és cap eslògan buit. El comerç local és cohesió social, és oportunitat laboral i és vida als carrers. És aquell “què necessites?” dit mirant-te als ulls, l’assessorament honest i la confiança acumulada amb els anys. I també és sostenibilitat: menys desplaçaments, més circularitat, més arrelament. Quan comprem aquí, els diners es queden aquí: a les nòmines, als proveïdors, als impostos que financen serveis i, sobretot, a la vitalitat d’un poble que no vol abaixar persianes.
La campanya té un punt molt potent: és participativa i deixa retorn. Entitats i col·lectius elaboraran un llistat de comerços, serveis i empreses de proximitat del municipi i la comarca, que es convertirà en una exposició. Un inventari viu que, a més, servirà com a fons de memòria oral: perquè darrere de cada botiga hi ha històries, dones i homes que han sostingut la vida quotidiana, i això també és patrimoni.
Aquest dissabte 7 de març, al Pavelló de l’Oli, veurem la representació a mida de Silenci, cas tancat. L’acció se situa al 1954 i incorpora referències a comerços d’abans i d’ara perquè el públic els reconegui i els valori. I, de passada, obre finestres: parla d’igualtat, de diversitat, de violències, de dones que han deixat empremta... i ho lliga amb la idea que practicar la proximitat és també una manera de construir comunitat.
Tot això no és aliè a la feina quotidiana que fem per dinamitzar el sector. L’Agrupació de Comerciants –sota el paraigua Comerç de Borges, com a casa!– té calendaritzades accions al llarg de l’any: des dels mercats de rebaixes i la decoració d’aparadors del març fins a Sant Jordi, el Mercat de la Ganga, la campanya Comprar a local té premi especial del juny, el Mercat de Nadal i la campanya de desembre. Iniciatives per mantenir el pols comercial i fer que comprar a les Borges sigui una experiència atractiva, propera i de qualitat.
La pregunta, al final, és simple: quin poble volem d’aquí a deu anys? Un poble amb carrers vius, amb comerços que coneixen el teu nom i que aposten per l’economia real, o un poble on tot passa per una pantalla i les places queden buides? De 5, com a mínim UNA + ens recorda que cada compra és també un vot pel model de ciutat. Fem-lo comptar, perquè el futur també s’omple amb petits gestos.