Interdependència en salut
Advocat
Quan fa uns mesos aparegué un brot de pesta porcina africana (PPA) entre la població de senglars que habiten la Serra de Collserola, tant des de l’Administració pública com des d’altres àmbits s’ha procurat evitar alarmes i s’ha tramès el missatge que la malaltia dels animals no afecta les persones humanes, i, des del Departament d’Agricultura de la Generalitat, que encapçala la direcció de les actuacions per a controlar i erradicar la malaltia dels animals, s’han pres diferents mesures, entre les quals, potser la més important, aïllar els indrets on s’han localitzat cadàvers d’animals infectats, prohibint-ne l’accés públic.
En definitiva, s’han tancat i aïllat les zones on s’han localitzat animals infectats per la PPA, ampliades progressivament segons han passat els dies, per a donar solució a un problema de sanitat animal.
I veient aquesta situació, des d’una posició personal totalment aliena al problema, tenint en compte la perspectiva de salut global, o d’una sola salut, potser més conegut com a One Healt, un es planteja si realment som davant, només, d’un problema de sanitat animal.
Cal recordar que el Ministerio de Sanidad, aplicant la Llei General de Salut Pública del 2011, i les recomanacions de l’OMS, ha aprovat un Pla Estratègic de Salut i Medi Ambient 2022-2026, amb un enfocament One Health per a tractar els problemes de salut, reduir l’exposició a riscs i protegir la població.
El plantejament és que els límits a la salut no són operatius, i que cal un plantejament global, interdependent, que contempli, al mateix temps, la salut humana, la salut animal i els ecosistemes, sense oblidar que els canvis (clima, medi ambient, orografia, urbanisme) comporten riscs que afecten la salut.
Avui som davant d’un món global, i d’actuacions globals, que demanen, correlativament, l’aplicació de mesures globals per a conservar i millorar la salut, amb l’establiment de sistemes de vigilància epidemiològica integrats.
La interacció de la salut humana, animal i ambiental demana l’aplicació de polítiques ambientals globals, que tinguin en compte la salut, com a element primari, bàsic per al desenvolupament de la vida, i això demana canviar l’enfocament dels projectes i de les actuacions, actualment adreçades, principalment, a l’atenció de les malalties, i a la cura de les persones malaltes.
Cal mantenir l’atenció sanitària de les persones malaltes, però, al mateix temps, cal millorar i incrementar els pressupostos destinats a programes que tractin sobre la millora de la salut des d’una visió transversal: medi ambient, animals, persones, perquè avui sabem que el 60% (seixanta per cent) de les malalties infeccioses que pateixen les persones venen dels animals, i dels 30 nous agents patògens coneguts darrerament, el 75% són d’origen animal.
Podem veure que la SARS-CoV2, la pesta porcina africana en senglars, la grip aviària, que obliga a tancar els corrals d’aviram, la dermatosi nodular bovina, com a exemples que posen de manifest els vincles en l’àmbit de la salut, i acrediten que no és un fenomen aïllat, per la qual cosa demana un enfocament unitari i global, el qual hom ha etiquetat amb l’expressió forana de One Health.