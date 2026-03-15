El pianista filòsof
Les persones que vagin aquesta tarda a les 19.00 hores al concert de l’església de la Sang de Lleida assistiran a una masterclass de filosofia. La impartirà Josep Colom, un pianista dels de la vella escola, dit sigui en la més elogiosa de les accepcions. En lloc d’idolatrar els compositors, Colom estima les seues músiques. Aquesta tarda tocarà Bach amb piano modern i ho farà presumiblement amb el mateix esperit libèrrim amb què el van abordar Liszt i Busoni en les seues transcripcions de les obres del millor músic de la història. De Colom sempre esperes que rubategi la música bachiana amb enorme classe, desacomplexat flow i aires chopinians, tot plegat sense faltar al respecte la música, sinó tot el contrari.
El festival De llum i tenebres que organitza la Fundació Horitzons 2050 oferirà de la mà de Colom un recorregut per l’espiritualitat d’abans-d’ahir (la barroca de Bach), d’ahir (la romàntica de Liszt, Franck i Busoni) i d’avui (la música callada que va escriure Mompou al segle XX), tres cares de l’espiritualitat de sempre.
El públic que acudeixi aquesta tarda a l’església de la Sang en sortirà més savi.