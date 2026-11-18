Modernització dels Canals d’Urgell: reflexions
Doctors enginyers agrònoms, professors de la Universitat de Lleida
Un dels objectius del desenvolupament sostenible és no deixar ningú enrere. Ara es parla de modernització a la Comunitat General de Regants dels Canals d’Urgell (CGRCU), però la modernització no és una finalitat en si mateixa, sinó un instrument per assolir altres objectius a llarg termini que, a parer nostre, no han estat clarament explicats. La iniciativa de modernització ha generat molts interrogants que requereixen respostes.
Què es proposa? Al web de la CGRCU hi ha la “transcripció” d’una proposta del Departament d’Agricultura (DARPA). La transcripció presenta mancances i el cost de l’aigua no és la menor. Recordem que ja es va votar una proposta més completa. Què és bàsic respectar? Cal respectar els regants. Abans de la modernització, la interconnexió de les noves infraestructures amb el Canal Segarra-Garrigues s’ha de tancar amb les garanties jurídiques màximes i assegurant la independència de la CGRCU.
Com s’ha de governar? La governança ha de recaure en els regants del territori. Es necessita implicació social perquè existeixi confiança mútua. De fet, un dels deures de la CGRCU és defensar els interessos de TOTS els seus partícips, així com la conservació i el foment dels seus interessos comuns, tal com assenyala la Llei d’Aigües.
Com s’ha d’aplicar? No es pot trencar el sistema actual en petites zones per afavorir uns pocs cultius eventualment més rendibles (i que ocupen menys superfície). Abordar el conjunt de la zona regada és una condició necessària per minimitzar la inversió i els costos d’explotació. Tampoc es pot deslligar el sistema de reg en parcel·la de les infraestructures col·lectives.
Quines explotacions es volen? La sostenibilitat a llarg termini exigeix estalviar costos i el primer pas és la concentració parcel·lària. En conjunt, el procés privat de concentració té més limitacions que l’ordinari. La concentració en un reg modernitzat permet moltes opcions de reg en parcel·la que avui són inviables, però que comportarien beneficis agronòmics i econòmics molt més avantatjosos. No s’entenen les presses d’ara en un país que va pagar durant gairebé cent anys el novè de les seves collites per poder regar.
Quant costa? La implantació del reg per aspersió per finançar la nova xarxa de distribució comporta una inversió de 2.311 euros per hectàrea i uns 6.000 euros per hectàrea pel reg en parcel·la. A la “transcripció” no s’especifiquen dades anuals dels costos d’explotació globals. Així, els números NO surten per a cultius extensius.
Què s’hi afegeix? Despeses relacionades amb el funcionament operatiu, però haurien de ser en un context d’optimització, inclosa l’autosuficiència energètica.
Com es paga? Es transforma una superfície en un projecte de territori, en què les persones concretes no són rellevants. Tota la superfície ha de poder rebre els incentius i ajuts per afrontar els canvis sense arruïnar-la econòmicament.
Per què s’ha de donar suport a tots els regants? El motor del desenvolupament agropecuari, comercial i agroindustrial català ha estat possible per l’esforç sostingut de tots els regants. Així doncs, en justa correspondència per part de l’administració, cal que s’esmercin els mitjans i els recursos necessaris perquè aquesta modernització pugui ser assumida per tots ells.
Quanta aigua es necessita? Les transformacions comporten més consum d’aigua perquè el sistema s’intensifica. La intensificació beneficia el país transversalment. Es necessita mantenir la concessió a l’àrea transformada per ser competitius.
Què hem de conservar? La xarxa de drenatges no pot desaparèixer pel seu paper clau en la gestió hidràulica i ambiental de la zona.
Com s’aconsegueix? Els aspectes clau són: unitat dels regants, transparència dels nostres representants i compromís ferm del govern amb la dotació econòmica adient i ben especificada que arribi a tots els regants perquè ningú ni cap zona es quedi enrere.