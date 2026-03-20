Els anys perduts
Una pel·lícula que bé podia haver caigut en la melindrositat, en el drama repolit que busca tocar la fibra de l’espectador amb un tema que dol per dins i et deixa buit per fora. Però no, el realitzador belga Guillaume Senez aconsegueix un equilibri emocional i amb matisos sobre un pare que no perd l’esperança de retrobar-se amb la seua filla després de nou anys perduts buscant-la incansablement per l’enorme ciutat de Tòquio, en la qual habiten gairebé quaranta milions d’ànimes, una urbs que està de nou bastant de moda cinematogràficament per la seua amalgama de llums i contrastos.
Si Una hija en Tokio —títol bastant simplista que s’ha donat aquí al film Une part manquante— té poder de convicció, és gràcies als diversos graus en la personalitat del personatge central, mesurat en ocasions i explosiu en altres, paper que interpreta amb molta solvència Romain Duris, un actor que ja va sorprendre en el seu dia amb De latir, mi corazón se ha parado (2005) de Jacques Audiard, per la capacitat d’apoderar-se completament de la situació i fer-se-la seua.
La història ens remet a un francès establert a Tòquio des de fa més d’una dècada. Havia estat un cuiner d’èxit, es va casar i va tenir una filla, però les coses es van torçar i la relació se’n va anar en orris. Per unes lleis japoneses protectores amb els seus i molt restrictives amb els anomenats gaijin (estrangers), Jérôme es veu forçat a deixar de veure la seua filla quan aquesta tenia tres anys. Des d’aleshores no ha deixat de buscar-la obsessivament. Ara treballa com a taxista nocturn per poder continuar rastrejant durant el dia una cosa gairebé impossible que, tanmateix, durant una substitució troba.
El problema resideix en com podrà dir que és el seu pare a una nena de dotze anys? Com recuperar el temps d’absència obligada? Com esquivar la prohibició de veure-la que pesa sobre ell? Aquestes i altres qüestions s’obren en aquesta complicada trama de relació paternofilial.
Al seu torn, els espectadors també assistim a un problema similar que té una amiga de Jérôme, desesperada a causa d’injustes lleis que d’alguna manera roben gran part dels drets de pares i mares pel sol fet de ser forans.
Amb una temàtica així, com s’ha assenyalat anteriorment, la tendresa i la llàgrima fàcil bé podrien convertir aquesta pel·lícula en un culebrot sense límit, però una mirada més racional que emotiva, la introspecció d’un personatge amb les seues arestes i els seus plecs, aconsegueix que Una hija en Tokio no s’enfonsi en cap moment, sinó que, pel contrari, promogui amb bastant encert els afectes més enllà de la distància, una cosa que, sens dubte, els uneix molt més del que els separa.