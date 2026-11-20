No és un regal per a cardíacs
Hi ha regals d’aniversari que convindria tornar a la botiga. El doctor Jesús Maria Barceló, una eminència de la cardiologia, en rep un pel seu cinquantè aniversari: una capsa amb tres cors humans i cinc compartiments. Dos són buits. El mateix dia li han dit que necessita un trasplantament. El millor cardiòleg del món té el cor a les últimes. La vida té aquestes bromes.
Amb aquesta entrada, Oriol Canals ens agafa pel coll i ja no ens deixa anar. Després de l’èxit de No dormiràs, ha tornat amb una novel·la de ritme gairebé insolent. Mossos, hospitals, una periodista tafanera i personatges amb massa secrets. Barcelona hi és de debò: la Ciutadella, els carrers, les redaccions. Una ciutat preciosa mentre algú prepara una malifeta.
Canals no improvisa. M’ho va explicar l’entrevista: és un escriptor “de mapa”. Primer una frase. Després cinc, una pàgina, deu. I un guió fet amb un programa de cinema. Es nota. Els capítols són curts i cada escena et deixa a la porta de la següent, com aquelles sèries que mires dient “un capítol més” fins que descobreixes que són les dues de la matinada. No confonguem velocitat amb facilitat. Tot està calculat.
A mi m’ha interessat especialment la Carla Sala, una dona que ha viscut massa temps a l’ombra de persones brillants. A poc a poc, ocupa l’espai que li correspon. Quan vaig preguntar a Canals si el fet de ser dona hi tenia alguna cosa a veure, no ho va descartar. I aquí aflora una vella qüestió: el talent de les dones no sempre s’ha pogut veure.
També hi ha la Gabriela, periodista ambiciosa, capaç de jugar amb foc per una exclusiva. Confesso que m’ha fet arrufar el nas. No perquè siguem santes, sinó perquè la frontera entre perseguir una història i formar-ne part és molt prima. Canals no ens estalvia les misèries de l’ofici. Gràcies, home. Ja teníem prou feina a sobre.
Però el nervi de la novel·la és un altre: fins on arribaríem per salvar-nos? Canals em deia que no li interessen els dolents perquè sí. Prefereix els qui tenen motius i els bons que fan coses terribles. Té raó. El malvat de manual tranquil·litza molt; sempre és l’altre. Més inquietant és reconèixer una decisió pròpia en algú que acaba de travessar una línia vermella.
La trama mèdica està documentada amb una cura notable, sense convertir la lectura en una classe de cardiologia. Dues especialistes hi van col·laborar, em va explicar, i s’agraeix. Algun gir, això sí, demana fe en les coincidències. Però la novel·la corre tant que gairebé no hi ha temps de protestar.
Thriller / novel·la negra
El llibre s’obre amb el jurament hipocràtic. Quan l’acabes, aquelles paraules ja no sonen igual. Ni la paraula “cor”, per cert. És un thriller fosc, enginyós, amb personatges menys nets del que aparenten. No explicaré res més. Ja sabeu què passa quan un periodista té una exclusiva: costa molt callar. Aquesta vegada faré l’esforç.