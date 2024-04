Celebració festiva

Creat: Actualitzat:

KRREGADES DE ROMANÇOS

★★★✩✩

L’espectacle KR 3.0: De l’oblit a l’escenari, del trio Krregades de Romanços, és singular en si mateix, per la forma i pel contingut. Per ser els seus tres components dones, cantants i multiinstrumentistes, i per ser el seu repertori un recorregut de recuperació –gairebé– arqueològica de centenars de cançons tradicionals oblidades en el temps que elles, en una pacient i dedicada tasca de recopilació i posada al dia, estan atansant al públic actual interessat per aquesta classe de música allunyada tant de les modes com del mainstream. Basen el seu repertori de cançons en la ingent tasca realitzada fa dècades pels grans folkloristes i filòlegs del país, entre altres Joan Amades o Joan Tomàs, els quals, de forma pacient, van trepitjar tot el territori –poble a poble, ciutat a ciutat– recollint-les directament de les fonts orals, és a dir, de la mateixa gent que les cantava transmetent-les de pares a fills. Parlem de centenars de romanços, llegendes, històries i refranys, de tota classe de temàtiques i situacions quotidianes i en forma de cobles i melodies, que es van publicar majoritàriament, després de molts anys de pacient treball antropològic, abans de la Guerra Civil en voluminoses col·leccions impreses. En aquest sentit, el treball transmissor de Montserrat Canela, Raquel García i Montse Nicuesa ens sembla encomiable, ja que, en els seus concerts sempre entranyables i de gran empatia cap al públic, contextualitzen i ens recreen de forma amena totes aquestes tonades arrancades a l’oblit i retornades a l’actualitat, demostrant que moltes d’aquestes es mantenen absolutament vigents. La seua recent presentació a la Universitat de Lleida, en el marc de la temporada musical 2023-24, es va saldar amb un rotund èxit, ja que la proposta argumental de les Krregades funciona sempre, i molt bé, per cert, convertint cada una de les seues presentacions en viu en autèntiques celebracions festives. En resum, després de més de deu anys de trajectòria, el trio ha aconseguit un producte escènic sense fissures i la mar d’amè, recolzant-se en breus i divertits monòlegs, entre cançó i cançó, que uneixen amb gràcia a un material musical ja per si mateix d’allò més atractiu.