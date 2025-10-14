Els Quatre Fantàstics!!!
Segons ens van explicar ells mateixos durant el seu xou al Festival Musiquem Lleida! –que va celebrar el 20 aniversari, organitzat per la Coral Shalom i la seua mentora, Maria Carme Valls–, el Quartet Immortality va sorgir el 2023, impulsat des del si de la coral adulta de l’Orfeó Lleidatà per la necessitat de desenvolupar quatre de les seues veus, Júlia Novau, Anna Borrego, Josep Cambray i Guillem Mas, un format més petit i flexible però obert a noves sensacions i combinacions vocals diverses. Van debutar amb Serem Immortals, espectacle que maridava àmbits com el musical, el teatre i la música coral i que va funcionar, més que bé, veient-los girar amb èxit remarcable per diferents escenaris del territori. Ara tornen amb Acústic, en el qual redunden en la fórmula d’exercicis vocals múltiples acompanyats per guitarra o piano, com en aquesta ocasió de la mà de Bernat Giribet. Em sembla molt atractiva en la seua proposta aquesta varietat de gèneres que manegen, viatjant amb fluïdesa i sense cap pudor des de la música clàssica a la lleugera més contemporània, visitant amb fruïció la comèdia musical de Broadway, les bandes sonores adultes o per a nens, el pop de totes les latituds i nacionalitats i fins i tot el jazz vocal. El maneig i perfeccionament de l’empastament vocal és en el seu cas, sens dubte, la característica més excel·lent del seu treball en comú, sent cantants, els quatre, capaços de deambular per tot el rang de la interpretació, tant en l’àmbit femení com en el masculí, podent exercir-se a voluntat, elles dos, com a soprano, mezzo i fins i tot contralt en tota classe de textures i varietats de color vocal; o segons convingui ells, com a tenor, baríton o baix, per la gran capacitat d’adaptació a tota mena d’inflexions. La seua experiència prèvia en el món teatral els confereix en les presentacions en viu davant el públic una interessant, mesurada i agradable gestualitat escènica que denota, a més, gran complicitat entre ells, sustentada –imagino– per molts anys de treball comú i l’evident admiració mútua que es professen. Ens van oferir peces seleccionades combinant arranjaments vocals i harmonies cuidades amb canvis dinàmics i passatges en els quals s’aprofiten les textures de les quatre veus per crear climes emocionals des del vessant més introspectiu fins al més expressiu. No hi ha dubte que, venint d’on venen, és a dir, la coral adulta de l’Orfeó i per la seua experiència pràctica a dins de tants anys, han aconseguit desenvolupar maduresa interpretativa notable i una capacitat innata d’adaptació a tot i sense fer fàstics a res. El resultat, per descomptat, un repertori apte per a tots els públics, en el qual interpreten, amb gust i qualitat a parts iguals, des de temes clàssics del barroc fins a bandes sonores de Walt Disney, passant per l’American Song Book o els hits de grans figures del pop de tots els temps. Els Quatre Fantàstics!