Un dels nostres
Hi ha concerts que transcendeixen el que és estrictament musical per convertir-se en trobades carregades d’emoció, memòria i complicitat. La que va protagonitzar Bruce Barth, acompanyat per la contrabaixista Roz McDonald i el bateria Steven Keogh, a l’espai d’esdeveniments de la cinquena planta del Museu Morera de Lleida va ser, sens dubte, una d’aquestes. La vetllada va tenir un pròleg especialment emotiu: el reconeixement al pianista californià amb la primera edició del premi Amic del Jazztardor, una distinció que celebra no només la seua extraordinària trajectòria professional, sinó també la seua especial estima per Lleida, ciutat amb la qual ha mantingut al llarg dels anys una relació d’afecte i complicitat i que ha generat música original tan bonica. Un vincle alimentat per l’amistat sincera amb Josep Ramon Jové, director del festival, amb qui comparteix tants anys de trobades, música i estima mútua. Un reconeixement, en definitiva, que anava molt més enllà dels mèrits artístics: una abraçada col·lectiva sincera a qui ja sentim com un dels nostres. I després va arribar la música, amb un concert concebut com una experiència oberta, experimental i profundament creativa. La pintura de García Lamolla L’espectre de les tres gràcies dins l’aura subtil, projectada sobre la paret, va servir d’estímul visual i punt de partida per a una aventura sonora en la qual Barth, McDonald i Keogh es van abandonar al diàleg improvisat. No es tractava d’il·lustrar musicalment una imatge, sinó de deixar que les seues formes, les seues tensions i el seu univers expressiu despertessin noves idees, atmosferes i camins musicals. Barth, al piano, es va mostrar especialment inspirat amb una interpretació d’una elegància extraordinària, combinant el refinament harmònic, la riquesa melòdica i una capacitat gairebé intuïtiva per transitar entre la delicadesa lírica i la intensitat rítmica. En el seu llenguatge conviuen la tradició del jazz modern, l’herència del bebop i el blues, juntament amb una sensibilitat contemporània que li permet explorar territoris harmònics i tímbrics amb absoluta naturalitat. La seua tècnica, sempre al servei de l’emoció, converteix cada evolució pianística en un relat ple de matisos, suggeriments i sorpreses. Al seu costat, Roz McDonald va aportar un contrabaix de gran sensibilitat i solidesa, capaç de sostenir el discurs col·lectiu i, alhora, desplegar una veu pròpia, càlida i expressiva. Steven Keogh, per la seua part, va oferir una bateria plena de subtileses, imaginació i riquesa dinàmica, escoltant, provocant i responent amb una complicitat admirable. Tres músics, tres personalitats i una conversa sense paraules. El resultat va ser una experiència d’enorme intensitat emocional, una autèntica lliçó de jazz d’altíssima escola que el públic, entregat i entusiasta, va rebre amb fervor i calidesa. L’aforament ple del Museu Morera va ser el millor testimoni d’una nit en la qual art, amistat i improvisació es van donar la mà. Perquè Bruce Barth no va venir només a oferir-nos un gran concert. Va venir també a recordar-nos que el jazz, quan naix de la generositat i de la complicitat entre músics i públic, és capaç de crear vincles que perduren molt més enllà de l’última nota.