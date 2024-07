Recuperar el crèdit (4)

Creat: Actualitzat:

M’agraden les persones que es comprometen. Aquelles que en aquest món de renúncies i dimissions segueixen presentant-se voluntàries per treballar pels altres. En un temps en què l’esport nacional és criticar aquests voluntaris és quan els necessitem més que mai. Són imprescindibles els polítics que s’hagin equivocat unes quantes vegades, sense trepitjar mai el femer de la corrupció i la deshonestedat política. Diré també que no crec gaire en aquells que es presenten voluntaris per arreglar-ho tot. Són els que no havent-se compromès mai en res, ni amb ningú i, des de la seva incòlume virginitat del valor se’ls hi suposa, apareixen com a salvadors des d’una suposada independència personal i política. Són aquells que utilitzen la fórmula màgica d’assegurar el què, sense comprometre’s en el com. A França hem vist com milers de persones sortien de casa per exercir el dret a decidir. Decidir que el populisme feixista no els retornés al passat. Un passat innegable, perquè encara està tatuat en la pell d’alguns supervivents i en la memòria col·lectiva dels pobles subjugats. Hem vist com aquestes persones retornàvem el crèdit als polítics, que una i altra vegada han trepitjat la seva confiança, però no l’esperança en un futur millor. I ara, desgraciadament, veurem com les persones elegides s’embranquen en la confrontació de com fer la feina i no a fer-la ja. Les necessitats són a tocar. Les prioritats, també. Veurem com aquells que s’han quedat enmig del no-res segueixen governant per la indefinició dels que amb generositat haurien de demostrar que la seva fórmula és per la gent i no pel seu egocentrisme. Escoltava a la Sra. Rovira reconèixer en una entrevista que el seu partit havia perdut molt crèdit ciutadà. Era abans que sabéssim la indignitat en contra de la família Maragall. Sembla increïble però ha passat. Em reconec admirador d’aquesta dona, com també d’en Carod, i una llarga llista de militants d’aquest partit. Un partit que quatre brètols estan a punt de destruir. Un partit i uns militants de valor provat i errors per corregir. Un partit i una militància que han de recuperar el crèdit perdut perquè són imprescindibles. Ho han d’arreglar ells. Però és urgent que facin net i ho facin ara.