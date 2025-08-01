Veterinaris responsables
He viscut la professió de veterinari com un privilegi. Ho és per la feina de treballar assegurant que els aliments ho siguin en quantitat, qualitat i seguretat. Ho és per la creació de feina i riquesa. Ho és per repartir goig a una família on un dels seus membres pateix els estralls de la salut. Seria interminable explicar en aquest escrit totes les facetes del nostre treball i servei. Però on la feina de veterinari té una dimensió cabdal i principal és en la salut de les persones. És una enorme responsabilitat que, desgraciadament, la majoria de la societat ni coneix, ni reconeix. Són majoria els que limiten aquesta tasca als professionals de la medicina humana. Els humans sovint oblidem que compartim les malalties amb una múltiple, inabastable i variada fauna domèstica i salvatge. L’orgull i la satisfacció de la professió no m’ha d’impedir constatar alguns fets cada vegada més preocupants. La intensificació de la ramaderia ha comportat un seguit de canvis que afecten la composició nutricional dels aliments. La reducció del pasturatge, l’augment de l’estabulació, l’ús de pinsos concentrats, la selecció i la hibridació d’alt rendiment no comporten necessàriament la qualitat i la seguretat desitjada. La utilització de fàrmacs no sempre beneficia la salut dels animals, ni desgraciadament de les persones. En aquests moments la realitat és decebedora. Que la variable d’una sola malaltia produeixi la mort de més de 4 milions de porcs en un sol any a l’Estat espanyol és un avís a l’estultícia del sector i els governs corresponents. Aquestes darreres setmanes, el Ministeri d’Agricultura ha ordenat el sacrifici de milers de gallines ponedores a la província de Toledo per la confirmació d’un brot de grip aviària. Diuen que som el que mengem i només cal mirar una etiqueta d’una hamburguesa ecològica i una altra que no. En una, només hi ha 3 ingredients: carn, sal i pebre. El consumidor s’hauria de preguntar, per què en la no ecològica hi ha com a mínim 9 ingredients. Per què hi ha menys carn i més sal? Per què necessita saboritzants, conservants, aromatitzants, antioxidants i colorants si és una hamburguesa de carn? Si no fem cas dels avisos tan evidents, haurem de patir-ne les conseqüències.