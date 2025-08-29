Abandonament culpable (4)
He mostrat en articles precedents algunes de les innombrables barrabassades que pateixen els pagesos de casa nostra i, de fet, de la casa de tots. No somio que un conseller, aparentment socialista i d’agricultura, llegeixi aquests articles. Coneix perfectament les mancances i el sofriment que procura la seva pèssima actuació. M’agradaria, però, que ho fessin els que aspiren a recuperar la confiança perduda d’un país decebut i frustrat. A Esquerra i Comuns, puntals i responsables del mal govern, hauria de suposar-los el coratge, la vergonya o simplement l’interès polític per actuar i evitar la mala gestió, vulneració de la llei i menyspreu dels més elementals principis en la protecció del medi i els seus protagonistes, els pagesos. És cert que el govern de l’Estat ha destituït tota una colla de “Comissionats polítics” que tenien la responsabilitat de filtrar els quantiosos ajuts europeus, estatals i territorials, destinats a consolidar la pagesia en un territori en perill de despoblació. Ja és impresentable que amb milers de tècnics qualificats en nòmina de l’administració siguin necessàries persones de confiança del partit per filtrar la concessió d’ajuts que haurien de complir tan sols criteris tècnics i socials. Els pagesos saben que van a parar a negociants i negocis que no els necessiten, que no arrelen ningú al territori i no beneficien els pagesos i ramaders, als quals se’ls demana heroïcitat i sacrifici sense cap benefici. Aquests dies hem pogut veure com unes màquines entraven als camps, arrancant arbres amb tot el fruit per collir, per plantar-hi torres elèctriques. Una legislació singular, especial, feta a mida, interessada i espúria permet legalment arruïnar pagesos, destruir el paisatge, ofendre el sentit comú i destruir la poca credibilitat política que els quedava als anomenats partits d’esquerres. Aquesta fastigosa forma de legislar, amb nom singular per a cada Comunitat, és utilitzada per a un aeroport, per a una nau industrial, per a un cementiri nuclear... o per a plantes fotovoltaiques lluny d’on es necessita l’energia. La incongruència d’invertir grans sumes de diners públics en nous recs i, ara, permetre convertir-los en miralls de vergonya, és inaudita.