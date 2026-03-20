La colla dels barruts
Estimats lectors: hauran pogut intuir que s’atansen eleccions. Aquells que es varen presentar com els solvents gestors de les nostres vides i hisendes, han multiplicat la publicitat institucional a costa de la butxaca de tots. Escoltaran el barrut de torn abusar de les rodes de premsa, anuncis per al mai més, pactes històrics i taules institucionals que fan pixar de riure, sota l’eslògan del govern de tothom. Per a la generalitat dels mortals semblen els cabdills de les solucions, però només hi són per manipular eleccions. Una legió de tertulians molt ben engreixats, directament o indirectament de les arques públiques, ens donen cada dia la comunió amb rodes de molí. El país no funciona i són uns artistes a no complir cap pacte ni compromís electoral. La culpa és negra i és dels altres. Aquesta colla de barruts que es presenten com a abanderats de l’habitatge per a tothom, després d’anys de governar, amb inseguretat jurídica i paper mullat, han aconseguit batre tots els rècords dels preus de venda i lloguer, aconseguint l’habitatge per a ningú. No solucionaran el problema de l’habitatge aquells que viuen en palaus públics, acumulen centenars de metres quadrats de luxoses mansions, d’injustificable adquisició per sou i posició i criminalitzen els propietaris que amb els seus impostos han apuntalat el país. Una senzilla recerca del patrimoni d’aquests galifardeus faria esgarrifar la Sra. Maria, que té un pis a lloguer, per poder-se pagar la residència privada, ja que en la pública només hi podrà ingressar el Matusalem en llista d’espera. És patètic veure el triumvirat de la trista figura presentar el Gran Pacte Nacional per l’ensenyament que de tan històric ha durat 4 dies. Durant aquests 3 mesos de PPA, en els senglars que varen tenir la mala sort de viure a la vora del centre de recerca d’aquesta malaltia a Collserola, hem vist que ara han doblat els efectius de lluita. Ara ja no és un Conseller sinó dos. Mitja Espanya es fa ressò d’una no gestió que converteix un sector porcí exemple i espill del món en un circ paradigma del ridícul. La inflació galopa desbordada en espera de les ajudes d’un govern que amb aquesta guerra recapta més que mai en impostos en espera de la convocatòria electoral.