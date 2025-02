Premanir eth caòs

Creat: Actualitzat:

Donald Trump a apilerat, d’ençà qu’ei arribat en cargue hè pògues setmanes, diuèrsi anoncis, menaces e hèts consumats, en forma de decrèts e ordes, en tot seguir, en bona part, eth Projècte 2025, ua iniciativa dera Fondacion Heritage, de tendéncia ultraconservadora. A despiech qu’eth president neguèc conéisher era sua existéncia pendent era campanha electorau, era màger part d’aguestes mesures prenen part d’aguest plan de transicion governamentau, premanit entà esvitar era improvisacion dera prumèra etapa presidenciau. A fe de Diu qu’en pògui dies, Trump a capvirat er orde internacionau damb tota sòrta de decisions. Era lista ei infinita: aranzèls, menaces a Canadà, Mexic, UE, Panamà, Colòmbia, ath Tribonau Penau Internacionau, limpiesa etnica de Gaza, retirada dera OMS e der Acòrd de París sus eth cambi climatic, suspension des ajudes umanitàries en món e supression des programes de diversitat ena Administracion, damb expulsion de foncionaris non afins, mentre ja met era uelhada en departaments essenciaus coma es de Sanitat e Educacion. Aguesta tactica de concentrar diuèrses decisions en pògui dies entà estordir ath personau ei coneishuda coma inondacion de zòna, introdusida per Steve Bannon, ideològ deth MAGA (Make America Great Again), ara en conviuença problematica damb es teorics de Silicon Valley, un univèrs de tecnològs entestadi per enginhaire Curtis Yarvin e er empresari Peter Thiel e impulsors deth moviment neoreaccionari ath torn dera Illustracion escura, deth filosòf Nick Land, en vertat ua contraillustracion que combat era democràcia, pr’amor que, segontes eri, ei contrària ara libertat. Land, provenent dera quèrra, teorizèc tanben, damb d’auti autors, er acceleracionisme, qu’auie d’amiar ath capitalisme, per miei deth desvolopament tecnologic, a ua etapa de collapse, profitada ara pera ultradreta mondiau entà perpetuar es valors individualistes, xenofòbs e privatizadors. Mès, deth caòs jamès se sap qué en pòt gésser.