Sa però bo. Bo però sa

Al llibre Crònica d’una societat intoxicada, el farmacòleg Joan-Ramon Laporte fa notar que, en només vint anys, s’ha duplicat el consum de pastilles, fins al punt que la polimedicació, amb recepta o sense, ha esdevingut norma dominant d’aquesta societat actual tan malaltissa, amb la paradoxa afegida que els mateixoa medicaments figuren entre les causes principals d’una anomalia cada cop més amoïnadora. El poder de la indústria farmacèutica, ben cert, però també la nostra pròpia fragilitat psicològica, incapaç de generar anticossos naturals o buscar solucions terapèutiques dins de cadascú o a fora. Més sardines i menys aspirines, declarava no fa gaire Toni Massanés, director general de la Fundació Alícia, el prestigiós laboratori culinari amb seu a Món Sant Benet, vora Manresa. Abusant de les rimes, a part del menjar en condicions, podríem al·ludir a remeis alternatius com el foment de la sociabilitat (“Més entregent i menys iboprufèn”), a l’activitat eròtica (“Més tracte carnal i menys orfidal”) o a l’esport, ja sigui per passiva (“Més veure futbol i menys prendre omeoprazol”) com sobretot per activa (“Més piscina i menys melatonina”). Etcètera. La Fundació Alícia és justament una de les entitats participants en la nova fira Verd-lloc, d’alimentació saludable, a banda de sostenible i de proximitat, que desplega a Bell-lloc d’Urgell el seu ampli programa teòric i pràctic, alternant conferències i demostracions, al llarg de tota aquesta setmana, amb especial incidència diumenge vinent, a partir de les 10.30 al pavelló cobert de La Cultural i al parc de la vora, si bé abans ja s’haurà organitzat una caminada fins al mirador dels Tossalets. Després d’un bon inici en forma d’esmorzar popular, entremig de nombroses i escollides parades de venda de selectes productes alimentaris sòlids i líquids que afavoreixen la salut digestiva, i de retop la mental, durant tota la jornada, en horari de matí i tarda, s’efectuaran tota una colla d’actes divulgatius sobre nutrició sana però alhora apetitosa com xerrades, taules rodones i un seguit d’exhibicions de cuina en directe a càrrec de xefs de tanta anomenada com Teresa Carles, Sergi de Meià, Oriol Solé o Víctor Nicolau, a més de tallers de fruita fresca o apicultura, espais de degustació, expositors de begudes, food-track, animació i contes infantils, música en viu.. Per no perdre-s’ho.