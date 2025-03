Absències i homenatges

Creat: Actualitzat:

Final de la setmana passada plena de records, vindicació i nostàlgia. Dijous al vespre, a Arbeca, acte públic per inaugurar oficialment sis plafons de la memòria històrica que el consistori ha col·locat en tants d’altres punts de la geografia vilatana. L’autor dels textos, força ben escrits i documentats, Sergi Capdevila, de cal Ponada, comparteix escenari amb Josep Pau, de ca la Úrsula, i un servidor de vostès, de ca l’Antina, que ens esplaiem explicant batalletes de joventut, centrades sobretot en l’època de l’anomenada transició democràtica, amb un èmfasi especial a l’etapa arbequina de la Marxa de la Llibertat del 1976. Observo asseguts a la sala diversos protagonistes d’aquell bastant heroic episodi, com el Jaume Aubach de cal Moix o els meus cosins Dolors i Antoni Solé, de cal Negre, i encara algú que em dec deixar i per això li demano disculpes. D’altres malauradament ja no són entre nosaltres, com el Josep Maria Perelló de cal Cel, el Tonet Sans de cal Fornot, el Miquel Moyà de ca la Forastera o el Miquel Vidal de cal Cuina. Un dels participants que avui no ha pogut assistir però se l’esmenta és l’amic Jaume Quintana, de cal Trullo, que sovint em retreu que darrerament parlo més aquí al diari de Bell-lloc que no d’Arbeca, però ja se sap que estira més un parell d’ulls bonics que el principi de fidelitat a les arrels locals pròpies.

Dissabte i diumenge, en el marc de la fira Expotren, als Camps Elisis de Lleida, exposició d’homenatge pòstum a l’aficionat, investigador i col·leccionista ferroviari Antoni Nebot, que ens va deixar fa dos anys i que amb el balaguerí Joan Solé havien muntat lluïdes mostres fotogràfiques sobre diferents aspectes del ferrocarril en cadascuna de les tretze edicions anteriors del certamen. Imatges de l’enyorat Toni fent alguna de les moltes activitats del polifacètic personatge, més enllà de la vinculada als trens, com ara músic o armat, a més de reproduccions de cobertes dels seus llibres o d’articles de premsa que li van ser dedicats.

Diumenge al migdia, al Castell del Remei, emotiva trobada poètica per rememorar la rica i amable personalitat de l’escriptor i gestor cultural Àlex Susanna, mort aquest darrer estiu. Convocats per Mireia González Antó, una selecta colla de col·legues lletraferits pugen al faristol a recitar-ne alguns versos i acaben brindant amb una copa de Gotim Bru.