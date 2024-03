Divendres, 22. Que condemnin a més anys Dani Alves!

Creat: Actualitzat:

- Dani Alves no ha pogut reunir un milió d'euros i passarà un altre cap de setmana a la presó, pobre.

- Pobre.

- Fot mania lo bé que tracta la justícia els rics.

- Mania del tot. El cas Alves ha posat de manifest fins a quin punt és vigent la més antiga de les dominacions de la història de la humanitat, la de l'home sobre la dona. Molt abans que els rics oprimissin els pobres, molt abans que els blancs oprimissin els negres, molt abans que les nacions imperialistes oprimissin les colonitzades, els homes ja oprimien les dones. I milers d'anys després, el primer que se'ls va ocórrer a Xavi Hernàndez i a Gerard Piqué quan se'ls va preguntar per la detenció d'Alves acusat de violació va ser dir que els sabia greu pel seu amic. No per la víctima, no; pel seu amic!

- Després van demanar perdó.

- Sí, però la seva reacció instintiva va ser empatitzar amb l'home, és a dir, empatitzar amb l'agressor. Respecte a la justícia, el pitjor no és la fiança d'un milió d'euros. El pitjor és que la condemna només sigui de 4 anys i mig.

- Hauria de ser de més anys?

- I tant, que hauria de ser de més anys! Els fets que es consideren provats a la sentència són brutals. Em sembla demencial que una agressió tan repugnant se saldi amb una pena de presó de només 4 anys i mig. Espero que el Tribunal Suprem faci una sentència justa i el condemni a uns quants anys més.

- Quanta misèria moral, la dels jugadors de futbol d'elit!

- Una misèria moral total i absoluta. Ai, quines ganes de ser feliç amb una existència anodina!