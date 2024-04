Diumenge, 7. Ha mort Francesc Sapena, el Penalista amb majúscula

Creat: Actualitzat:

- Ha mort Francesc Sapena, un dels grans advocats de Lleida durant 50 anys.

- El Penalista amb majúscula, li ha dit aquest matí al vostre diari Dani Ibars. I Juan Cal ha explicat que era respectadíssim als tribunals, i amb això suposava la meitat del camí cap a l'èxit.

- El Penalista amb majúsucla, sí. Molt ben dit. Va ser un dels grans renovadors de la professió a Lleida seguint els principis del mític Congrés de l'Advocacia de Lleó de l'any 1970, que va començar a obrir les portes de la futura democràcia i la futura llibertat.

- Un Congrés de valents! Allà s'hi va parlar d'eliminar tribunals i jurisdiccions especials i la pena de mort. També de concedir l'aministia als presos polítics. Allò eren propostes molt atrevides, cinc anys abans de la mort de Franco.

- Un Congrés de valents, efectivament, entre els quals hi havia el Paco. Recordo que un dia vaig coincidir a l'AVE amb el Sisco Sapena i ens vam posar a parlar de naps i de cols. En un moment donat li vaig dir que admirava la manera de treballar del seu pare, la seva energia física i mental per posar-se qualsevol sumari entre el pit i l'esquena, la seva capacitat d'exposar amb claredat meridiana un discurs ben travat amb el qual mai no feia trampa. El Sisco em va donar una explicació secreta: "De jove va fer molt teatre".

- Una cosa semblant ha dit avui el Dani Ibars. "Va viure com si estigués permanentment en una obra de teatre, dirigida també per ell".

- Exacte. Però el Paco era alguna cosa més que un actor. Era un xaman que excel·lia perquè adornava la saviesa amb el magnètic excipient de la naturalitat. Descansi en pau.