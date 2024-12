Motos i retaules

Creat: Actualitzat:

Cervera és un lloc excepcional. A banda de tenir l’Akelarre i el mascle cabró, és l’única localitat del planeta que pot presumir de tenir dos germans campions del món de motociclisme, els Márquez. És tan transcendent això de les motos que ja fa uns anys va desmuntar-se l’exposició permanent del Museu de Cervera que explicava el passat de la ciutat, per reemplaçar-la per una altra dedicada a les glòries sobre rodes del Marc i l’Àlex. Tots sabem que la història i el passat avorreixen i que les motos agraden més. A ningú li importa com van construir-se l’església gòtica de Santa Maria ni la Universitat, ni qui va ser l’escultor Jordi de Déu o el pintor Joan de Rua que, a banda de medievals, eren uns pringats. A l’igual que Josep Finestres, un hel·lenista torracollons que va ser professor de la universitat al segle XVIII. I què dir d’Agustí Duran i Sanpere, un altre plom que no pot llegir-se sense badallar. Però l’Ajuntament de Cervera fa temps que va fer l’aposta i va preferir les motos a la història. Ben fet.A qui li importa que el Museu de Cervera hagi sobreviscut de qualsevol manera durant molts anys i que les reserves, és a dir, els magatzems on es guarden les obres que no s’exposen, siguin poc més que unes golfes que incompleixen totes les recomanacions internacionals? Tanta mandanga per unes andròmines? Per això, sàviament, l’alcalde ha decidit agafar algunes obres d’art del museu i endur-se-les a l’Ajuntament per omplir parets. Entre altres, una part del retaule de l’àngel custodi, del segle XV, que ara està al costat d’una porta d’escala. Ser alcalde et faculta per prendre decisions al marge del que diguin els tècnics, només faltaria. Conservació preventiva? De què em parles? Soc l’alcalde. I si a tots els edificis oficials pengen quadres, a veure perquè jo no podré penjar un retaule gòtic. Humitat relativa? Temperatura controlada? La que em penja de la brandada. És indignant que totes aquestes collonades tècniques, irrellevants, hagin provocat que un retaule originari del castell de Montcortès, a la Segarra, pintat pel cerverí Joanot de Pau i acabat de comprar per la Generalitat en una subhasta, hagi acabat al Museu de Solsona perquè el de Cervera no reuneix les condicions per acollir-lo. Que es quedin el retaule, que a Cervera tenen les motos.