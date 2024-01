Les Borges, amb bon sabor de boca

Creat: Actualitzat:

Les Borges Blanques s’ha convertit de nou aquest cap de setmana en l’autèntica capital de l’oli amb la celebració de la 27 Fira de l’Oli Qualitat Verge Extra, aparador d’un sector que travessa una època complicada. La sequera ha provocat una menor producció i això, al seu torn, s’ha traduït en un considerable augment del preu que paga el consumidor pel preuat or líquid. Tanmateix i malgrat ser més que evident aquest increment, que se suma a la llista d’aliments que, per motius diversos, s’ha encarit els últims mesos, hem de tenir en compte que altres productes són molt més costosos i la seua durada és més que reduïda en el temps. Així, molts elaboradors comparen, i amb raó, el que val un litre d’oli (que pot arribar o sobrepassar els 10 euros), amb un cafè o una copa en un bar (més d’1,5 € en el primer dels casos i fins a 10 €, en el segon) o bé amb un paquet de tabac, que ja s’atansa als sis euros. Són “capricis”, per dir-ho d’alguna manera, dels quals gaudim uns breus moments, en el cas de les begudes, o una mica més si de cigarros es tracta. Paral·lelament, un litre d’oli, a la llar d’una família de 3 o 4 membres, fàcilment pot durar una setmana i el millor és que sens dubte el seu consum ens aporta molts més beneficis per a la nostra salut. Però tornant a la Fira de les Borges Blanques, es va clausurar ahir després de múltiples propostes destinades a promocionar el sector oleícola i la gastronomia en general. I es va tancar amb un bon sabor de boca, tant dels visitants com dels expositors, que ja dissabte reconeixien que, malgrat la pujada del preu, les vendes havien augmentat en el certamen ja que els seus clients són fidels. Tanmateix, el balanç definitiu d’aquesta campanya, molt diferent d’altres d’anteriors, haurà d’esperar encara diversos mesos, quan s’hagi venut la totalitat de la producció. Però segurament ens haurem d’acostumar a collites menors i, per tant, preus elevats si el meteoròleg Tomàs Molina va encertar en la seua ponència de dissabte en el certamen, amb prediccions a mitjà termini. I és que, segons va explicar, la zona de la Mediterrània pot veure reduïda la producció d’oli fins en un 21 per cent com a conseqüència del canvi climàtic, afegint que àrees del centre d’Europa, on ara no hi ha pràcticament oliveres, podran conrear-los per l’augment de temperatures que registraran en els propers anys. En aquest sentit, Molina va fer una crida a “posar-se les piles” per actuar a fi de fer realitat una adaptació general de tots els sectors davant de l’emergència climàtica que arribarà més d’hora que tard. Totes les administracions han de prioritzar les iniciatives en aquest sentit com més aviat millor perquè en dependrà el nostre futur i el de les pròximes generacions.