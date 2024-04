El gas, més car des d’ahir

Creat: Actualitzat:

A partir d’ahir, 1 d’abril, la factura del gas serà una mica més cara. L’IVA torna al seu tipus habitual, el 21%. En aquest segon trimestre de l’any entra en vigor el nou cicle de desmantellament de la rebaixa fiscal adoptada pel Govern fa dos anys per compensar els efectes de la crisi energètica. Les mesures anticrisi es van implantar l’any 2022, quan el preu de l’energia va assolir màxims històrics a causa de la guerra a Ucraïna (242 euros/MWh). Per això, l’octubre d’aquell any, tant l’IVA de la llum com el del gas es van reduir fins al 5%. Però aquestes xifres ja queden lluny i, segons les estimacions, aquest mes de març passat va acabar amb un preu mitjà per al gas de 27,5 € el MWh. És nou vegades menys que fa just dos anys. És evident que l’estat no pot estar permanentment subvencionant l’energia i és cert que hem viscut un hivern benèvol, per la qual cosa les reserves de gas són àmplies, però als ciutadans corrents ens costa entendre que si el preu es va disparar bàsicament per la invasió russa d’Ucraïna i aquesta no ha acabat, com s’adapta el mercat tan ràpid a la nova situació? Perquè, si bé és cert que les energies verdes augmenten, la seua aportació encara és lluny dels nivells que permetrien compensar preus. Molt ens temem que la geopolítica té els seus propis barems i que tant la pujada de preus energètics com l’estabilització actual tenen més a veure amb interessos d’alguns països que en les mateixes guerres.Pugen els delictes sexualsEls cossos policials van registrar l’any passat 268 casos de delictes contra la llibertat sexual a les comarques de Lleida, la qual cosa representa un increment del 36 per cent respecte a l’any 2022, quan n’hi va haver 197, segons el Balanç de Criminalitat del ministeri de l’Interior, en el qual hi ha comptabilitzats els casos de la província i de la capital. És a dir, 71 casos més i una mitjana de 5,1 casos per setmana. D’aquests, 105 van ser agressions sexuals amb penetració davant dels 77 registrats l’any anterior (36,4 per cent més). Dels 268 casos que hi va haver a la demarcació, la meitat (130) van ser a Lleida ciutat, la qual cosa representa un increment del 58,5 per cent respecte a l’any 2022. Així mateix, 51 van ser violacions (per les 37 el 2022). Una de les causes que expliquen aquest increment d’agressions, segons els experts, és que cada vegada hi ha més consciència a l’hora de denunciar, amb la qual cosa estem plenament d’acord, però hauríem de considerar també en què fallem com a societat perquè les xifres no millorin i per a això cal iniciar immediatament un pla que delmi aquesta xacra perquè, si tots els delictes són execrables, els que atempten contra la llibertat sexual són encara més repugnants.