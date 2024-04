Sobrepoblació de conills

Creat: Actualitzat:

La Generalitat ha activat de nou l’emergència cinegètica per la plaga de conills que danya cultius a les comarques del pla de Lleida. Es va posar en marxa dimarts amb la publicació al Diari Oficial de la Generalitat, es prolongarà fins al 30 d’abril del 2025 i estableix com a objectiu inicial capturar més de 300.000 exemplars per frenar la proliferació d’aquesta espècie. En aquesta ocasió abasta una superfície molt superior a l’anterior: un total de 5.194 quilòmetres quadrats, davant dels 1.889 de la del 2023. Aquesta extensió inclou gairebé la totalitat del Segrià, les Garrigues, la Noguera, el Pla d’Urgell, l’Urgell i la Segarra. La declaració d’emergència cinegètica permet la caça de conills durant tot l’any a la zona afectada, faculta l’administració catalana a establir objectius de captures per a cada vedat i l’autoritza a intervenir de forma subsidiària en aquells on els caçadors no els compleixin. També empara mesures extraordinàries com caceres nocturnes a càrrec dels Agents Rurals. La resolució de la Generalitat inclou un total de 289 àrees de caça, de les quals 94 tenen establerts objectius específics de captures per a cada una d’elles que hauran de complir per al desembre d’aquest any. Aquesta situació extraordinària de permís de caça és absolutament necessària perquè tan sols cal fer un volt pels camps per comprovar les destrosses i pèrdues que causa la sobrepoblació d’aquests animals en cultius de cereal, fruiters, vinyes o oliverars. El malestar i crispació dels agricultors és més que comprensible i totes les mesures per controlar, prevenir o erradicar aquestes plagues són absolutament necessàries.Ús indegut de la JustíciaEl jutge Vicente Ríos, titular del Jutjat d’Instrucció número 15 de València, va dictar aquest dimarts un acte que va decretar el sobreseïment provisional de la causa que investigava Mónica Oltra per la gestió del seu departament en relació amb els abusos del seu exmarit, l’educador Luis R.I., a una menor tutelada. Aquest arxivament és un cas més de lawfare (ús indegut dels recursos legals amb finalitats polítiques, amb l’objectiu de debilitar un oponent) dels molts que hem viscut en els últims anys. No existia ni un sol indici que permetés a un jutge obrir causa contra l’exvicepresidenta del País Valencià i líder de Compromís, com no n’hi havia contra la cúpula dels Mossos de Lleida el 2017, ni contra els mestres d’un col·legi de la Seu per delicte d’odi contra fills d’agents de la Guàrdia Civil, ni tampoc contra l’exalcalde de la capital de l’Alt Urgell Albert Batalla, citant només casos de Lleida arxivats, d’una llarga llista de l’ús partidista i polític de la Justícia