Expulsió d’estrangers reincidents

La Policia Nacional ha expulsat de l'Estat amb autorització judicial set delinqüents multireincidents de nacionalitat estrangera detinguts els dos últims anys a les comarques lleidatanes. Segons ha pogut saber aquest diari, tots ells acumulen un total de 112 detencions que, en alguns casos, es remunten al 2009. La immensa majoria per furts, robatoris amb força o amb violència i tràfic de drogues, i les detencions van ser, moltes, practicades pels Mossos. Concretament, l'any passat es va expulsar cinc multireincidents a la província de Lleida. Un d'ells, de nacionalitat peruana, acumulava 25 furts, mentre que un altre, d'origen indi, 16 detencions per tràfic de drogues en només dos anys. Així mateix, es va extradir un ciutadà albanès amb vuit delictes de robatoris amb força, un xilè amb tres detencions per robatoris amb violència i un senegalès amb fins a 26 detencions per delictes socioeconòmics des del 2021. La xifra de l'any passat va ser superior a la del 2022, quan la Policia va expulsar dos multireincidents: un ciutadà marroquí amb 22 detencions per diversos delictes (alguns del 2009) i un pakistanès amb 12 antecedents per tràfic de drogues entre el 2020 i el 2021. Fonts policials expliquen que en aquests casos es necessita demanar una autorització judicial a tots els jutjats on els delinqüents tenen causes pendents i que aquests han d'autoritzar l'expulsió. En cas que es donin els requisits, se sol·licita l'internament en el CIE fins que s'alliberin totes les causes. Una vegada expulsat, no podrà tornar a Espanya en 10 anys. Així mateix, hi ha un altre procediment que és l'expulsió judicial substitutiva quan un jutge competent substitueix la pena de presó per l'expulsió. En aquests casos tampoc podrà tornar a Espanya en un termini de 5 a 10 anys. Segons les últimes dades del balanç de criminalitat publicades pel ministeri de l'Interior, el 40% dels detinguts i investigats per infraccions penals el 2022 a les comarques lleidatanes eren de nacionalitat estrangera. L'expulsió és una mesura necessària i caldria agilitzar altres casos d'abusos de l'administració pública, com el d'un grup criminal que estaria aprofitant la llei espanyola per obtenir papers de forma il·lícita fingint violència de gènere. Aquests i altres fraus és necessari delimitar-los més perquè no acabin pagant justos per pecadors en una dilació que només afavoreix l'extrema dreta.