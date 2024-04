La Federació de Futbol i les seues catifes

Creat: Actualitzat:

Pedro Rocha, expresident interí de la Federació Espanyola de Futbol (FEF), va ser imputat ahir per presumpta corrupció en aquest organisme, en el marc de l’anomenat cas Brody, en el qual està també investigat Luis Rubiales. Rocha, únic candidat a la presidència de la FEF, va arribar al Jutjat d’Instrucció número 4 de Majadahonda (Madrid) disposat a “col·laborar amb la justícia” com a testimoni sobre les presumptes irregularitats en diversos contractes durant el mandat de Rubiales. Tanmateix, la jutge Delia Rodrigo va suspendre la seua declaració i li va comunicar la seua nova condició d’investigat a petició de la Fiscalia Anticorrupció, de manera que el tornarà a citar més endavant per interrogar-lo acompanyat del seu advocat. La decisió de la magistrada fa pràcticament impossible que Rocha es converteixi en president de la FEF i ocupi el càrrec que es va veure obligat a abandonar Rubiales, de qui el dirigent extremeny va ser vicepresident econòmic. L’ara investigat, considerat el delfí de Rubiales, va aconseguir més d’un centenar d’avals per presentar-se a la presidència de la FEF. Rocha estava citat a declarar com a testimoni per les presumptes irregularitats en els contractes firmats per aquest organisme els últims cinc anys durant la gestió de Luis Rubiales. La seua compareixença pretenia aclarir els indicis delictius sobre suposades anomalies i il·legalitats comeses per a la celebració de la Supercopa d’Espanya a l’Aràbia Saudita. La jutge investiga presumptes delictes de corrupció en els negocis, administració deslleial i blanqueig de capitals comesos entre el 2018 i el 2023, quan Rubiales estava al capdavant de la FEF. Fa anys que tothom sap que la democràcia no havia arribat a la Federació ni a les seues delegacions, entre aquestes la Catalana, però al ser un organisme autònom no és tan fàcil canviar sinergies pròpies d’altres èpoques. L’escàndol de la final del Mundial femení i les fanfarroneries posteriors de Rubiales han acabat per fer aflorar unes anomalies que molts dirigents federatius i clubs sabien, consentien i en què fins i tot col·laboraven. A falta evidentment de l’actuació judicial i amb la presumpció d’innocència que tot imputat es mereix, ja era hora d’aixecar les catifes a la Federació de Futbol i posar-la en consonància del segle XXI en el qual estem.Joves de la SegarraLa Segarra va ser escenari el cap de setmana passat de tres esdeveniments fins ara inèdits a Guissona, Cervera i les Oluges. Van ser propostes de joves d’aquestes localitats que aporten iniciatives i noves formes i maneres d’implicar-se amb el municipi. Una gran notícia per a la comarca i una esperança més per al futur del món rural