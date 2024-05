Quatre morts en 72 hores a Lleida

Creat: Actualitzat:

Dos homes, pare i fill de 60 i 21 anys d’edat i veïns de Madrid, van perdre dilluns la vida al xocar frontalment la furgoneta en la qual viatjaven amb un camió a la C-12 a Maials, mentre que un dels ferits de la col·lisió de diumenge a la C-14 a Ponts va morir a l’hospital. En total, quatre persones han perdut la vida a les carreteres lleidatanes en menys de 72 hores, després del xoc que va costar la vida a una veïna d’Alcarràs en què els seus dos fills van quedar malferits. Des de començament d’any, les víctimes en accidents de trànsit s’eleven a 10 a les comarques de Ponent, una menys que en el mateix període de l’any passat. El de dilluns a Maials és el primer accident amb múltiples víctimes mortals d’aquest any. Els sinistres amb morts s’han registrat a Lleida, Llardecans, Aitona, Artesa de Segre, Bellpuig, Llobera, Ponts i Maials. Cinc dels accidents mortals es van produir per col·lisions (quatre de manera frontal) entre vehicles. Si bé és cert que portem una víctima menys que en els mateixos mesos del 2023, també és veritat que la sinistralitat a les carreteres, que havia remès els anys previs a la pandèmia, torna a disparar-se. Els motius els hem analitzat diverses vegades: punts negres a les carreteres, deficiències en l’asfalt per falta d’inversió, parc automobilístic antic, més conductors amb menys experiència en vies ràpides, distraccions pel mòbil i evidentment alcoholèmia i drogoaddiccions. La causa mai no és una de sola però l’evidència és clara: hem de tornar a les campanyes de conscienciació al volant i, si amb això no n’hi ha prou, augmentar el control i règim sancionador. Perquè la família d’Alcarràs –la mare va morir dissabte al xocar amb un conductor ebri i els fills van resultar ferits (un de greu)– ja està destrossada per sempre, igual com la de Madrid, que ha perdut un pare i el seu fill. Les malalties no estan al cent per cent a les nostres mans esquivar-les, però els accidents de trànsit depenen de nosaltres i quan no complim les normes no només posem en perill la nostra vida sinó la dels altres.La fidel afició del Força LleidaAhir animàvem els 10.000 aficionats del Lleida que van acudir al Camp d’Esports a veure el partit contra l’Europa que continuïn recolzant l’equip en els play-offs perquè la seua pressió i els seus ànims poden ajudar, i molt, que l’equip pugui complir l’objectiu de pujar a Primera RFEF. Als seguidors del Força Lleida de bàsquet no cal demanar-los alè, perquè porten tot l’any duent l’equip en safata fins a la zona més alta de la taula de la Lliga LEB Or i amb el somni d’ascendir a l’ACB a la cantonada. Gran temporada, la seua