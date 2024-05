El porta a porta no ha funcionat

Creat: Actualitzat:

L’ajuntament ha deixat en suspens el final de la recollida porta a porta a Pardinyes i Balàfia, previst per al proper 15 de juny, perquè el Comú va presentar el 17 d’abril un recurs de reposició que està sent revisat pel Tribunal de Contractes del Sector Públic de Catalunya. Una decisió que va anunciar dimarts l’alcalde Fèlix Larrosa, que va assenyalar que l’adopten “per precaució i prudència” a l’espera que s’hi pronunciï aquest tribunal administratiu, i va acusar el Comú d’“entorpir l’acció del govern municipal” i de “voler guanyar en els tribunals el que van perdre a les urnes”. El porta a porta és sens dubte un bon mètode perquè els resultats de recollida separada són, en general, superiors a la resta de mecanismes, tant en quantitat com en qualitat. L’aplicació és molt recomanada en zones de baixa densitat de població on la identificació dels residus de cadascun és més fàcil i es pot aplicar en zones més denses, però en aquest cas requereix una col·laboració ciutadana i organització específica que està clar que no ha funcionat a la ciutat i fa bé la Paeria a rectificar. Lleida ha d’emprendre immediatament un pla per millorar la seua imatge als carrers per l’acumulació d’escombraries.Avortament sense coaccionsEl Tribunal Constitucional (TC) ha acordat avalar la llei aprovada el 2022 que penalitza amb penes de fins a un any de presó l’assetjament de les dones que acudeixen a les clíniques per a la interrupció voluntària de l’embaràs. Segons va informar ahir la cort de garanties, la majoria del Ple va recolzar l’esborrany de la sentència que ha redactat la magistrada de l’ala progressista María Luisa Balaguer, que defensa que la norma és constitucional. Per la seua part, han anunciat vot particular els magistrats de l’ala conservadora Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel i César Tolosa. A l’adoptar aquesta decisió, la majoria progressista del tribunal rebutja el recurs que van presentar els diputats de Vox contra l’article únic de la Llei Orgànica 4/2022, de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal, per penalitzar l’assetjament de les dones que acudeixen a les clíniques per a la interrupció voluntària de l’embaràs. Una bona notícia perquè les dones que decideixen lliurement avortar, per motius que només a elles i a les seues parelles competeix, no poden ser objecte d’intimidacions, coaccions o pressions. Informar i assessorar, per descomptat, intentar influir en la seua opció, no. I faran bé els partits i entitats europees a treballar en la mateixa línia atesa l’onada reaccionària que amenaça amb passos enrere en un dret que a les dones ha costat molt aconseguir