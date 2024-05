Catalunya vota avui

Creat: Actualitzat:

Un total de 318.853 lleidatans poden votar a les eleccions al Parlament que se celebraran avui, 12 de maig. Són aproximadament 4.000 persones més que en els últims comicis a la cambra catalana, que van tenir lloc el febrer del 2021. Del total, 300.148 són residents a Catalunya, mentre que els altres 18.705 viuen actualment a l’estranger. A tot Catalunya podran exercir el dret a vot 5.754.840 persones davant les 5.623.962 de fa tres anys. Tots els col·legis electorals ja estan disposats per rebre els electors que tindran l’última paraula sobre la composició del Parlament del qual sortirà el pròxim Govern de la Generalitat i, per tant, els homes i dones que portaran el timó de la legislatura vinent. Els reptes a afrontar són molts, des d’històrics de millor finançament, amb dèficit que s’arrossega des del final del franquisme, fins als nous que les tessitures econòmiques i socials ens han posat a l’agenda: canvi climàtic i la nova cultura de l’aigua i amb ella el SOS del sector primari de Lleida, fonamental per al progrés de Ponent en l’últim segle; el repte d’integració i cohesió social davant de l’augment demogràfic fruit de la immigració; millorar l’informe PISA que va revelar llacunes d’aprenentatge en el nostre alumnat; restar llistes d’espera a la sanitat pública i dotar-la del personal que requereix i reclama; reindustrialitzar Catalunya amb empreses de valor afegit que puguin continuar conservant i augmentant, encara més, aquest teixit que va convertir Catalunya en motor econòmic de tot l’Estat; fer sostenible el turisme, aportar a l’habitatge una solució davant la falta de noves construccions i els elevats preus dels lloguers, tant a Barcelona com al Pirineu i tot Catalunya; solucionar el problema de l’okupació, la social i la de les màfies; propiciar que els Mossos d’Esquadra no tinguin intromissions polítiques més enllà del full de ruta que ha de marcar la conselleria (l’elecció a poques hores d’acabar la campanya electoral d’un nou major dels Mossos és qüestionable); dotar les policies locals i el cos de la policia catalana de més efectius per controlar l’augment de delictes, els de sempre i els tecnològics; acabar amb la xacra del masclisme i les seues víctimes quotidianes; preservar el català com la llengua pròpia que és del nostre país i no limitar-lo a la immersió a les escoles, perquè si no es parla fora dels centres corre un seriós risc de morir o quedar com a residual, i totes aquelles petites i grans coses que han de millorar el nostre benestar individual i col·lectiu. Des de la infància a la tercera edat, vivim temps de canvis i de reptes internacionals, en què la intel·ligència artificial conviu amb grans bosses de pobresa. La democràcia és una gran conquesta i per preservar-la, votar és la millor manera de mantenir-la i col·laborar a aconseguir un món més just.