El PSC guanya, ERC s’enfonsa

La victòria del PSC de Salvador Illa en els comicis d’ahir va ser clara, tant en vots com en escons. Per tant, el gran guanyador de la nit torna a ser Pedro Sánchez, a qui la seua aposta li ha sortit de nou vencedora. Per l’altre extrem, tenim un gran derrotat, que és el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el seu partit, ERC, que després d’aconseguir el timó del Govern al cap de 80 anys el perd en una sola legislatura. Quant a l’independentisme, ara liderat per Carles Puigdemont, no suma majoria absoluta pel daltabaix d’ERC, la pèrdua de vots del qual no ha anat a parar Junts, sinó que ha passat a l’abstenció o ha estat transvasada al PSC. Notable també és la desaparició de Ciutadans del Parlament de Catalunya, un partit que el 2017 va aconseguir quedar primer en els comicis amb el seu furibund atac a la llengua catalana i que, set anys després, està mort i enterrat, tant aquí com a la resta de l’Estat. Pel que fa a la dreta, Vox es manté i el PP puja ostensiblement però sense arribar al paper de força política d’alternança en el poder que té a la resta de l’Estat, a excepció, també evidentment, d’Euskadi. L’entrada d’Aliança Catalana no és una bona notícia per a la política en general, però sí que ha de servir perquè la resta de partits reflexionin sobre com afrontar els reptes que la immigració comporta i que en massa ocasions molts partits es neguen a afrontar. Quant a l’esquerra, Comuns segueix com un partit a la baixa i la seua aposta de no aprovar els pressupostos catalans pel seu rebuig frontal al Hard Rock no ha calat ni entre els seus teòrics votants ni entre la resta de possibles simpatitzants. El mateix succeeix amb la CUP, que tampoc arrossega nous votants, al contrari, en perd i bastants. Pel que fa a Lleida, el triomf de Junts és clar, amb una debutant Jeannine Abella que ha conservat els resultats del 2021. El PSC guanya un diputat i es veu afavorit per la millora socialista a la resta de Catalunya. ERC en perd dos, Vox conserva el seu i entren el PP i Aliança Catalana, en detriment de la CUP, que segueix a Lleida la tònica negativa de tot el país. Vist el panorama, la pregunta és clara: qui serà el nou president de la Generalitat? I la resposta haurà d’esperar perquè cap de les opcions està clara. L’independentisme no suma i el tripartit d’esquerres que va proposar Illa hauria de comptar amb ERC, que després de perdre clarament el seu pols amb Junts haurà de decidir cap a on dirigeix els seus passos. De la seua decisió dependrà el futur govern i president d’aquest país, perquè el PSC només amb els Comuns sumarien menys que els independentistes, i aquí s’obre un tetris de possibles abstencions de la resta de partits que farien molt difícil la governabilitat. Per tant, hauran tots de posar-hi voluntat i cintura per no tornar a les urnes.