La difícil convivència amb l’os al Pirineu

Creat: Actualitzat:

Unió de Pagesos i l’Associació de Ramaders del Pallars Sobirà han convocat sengles manifestacions per demà i dimarts en protesta per la proliferació d’ossos al Pirineu i perquè cada vegada hi ha més albiraments d’aquests animals a prop de zones habitades. Aquesta situació es produeix gairebé trenta anys després que se n’iniciés la reintroducció a l’àrea del Pirineu francès fronterera amb Lleida, on aquest plantígrad havia desaparegut a començaments del segle XX després de ser objecte d’una caça sistemàtica. Des del primer moment va comptar amb l’oposició dels ramaders, que denunciaven que la presència d’aquest animal constituïa una amenaça per als ramats que durant l’estiu pasturen a l’alta muntanya, i el cert és que cada any hi sol haver algun atac a eugues, cavalls, ovelles o vedells. L’administració compensa els afectats amb una indemnització, però la confirmació que el cap de bestiar o caps han estat devorats per un os i els posteriors tràmits per al cobrament constitueixen un procés llarg i complicat i hi ha casos en els quals no s’aconsegueix, segons han denunciat en reiterades ocasions representants del sector.Membres d’organitzacions ecologistes també han manifestat públicament en més d’una ocasió que les administracions han de millorar la seua atenció als ramaders per millorar la convivència dels ramats amb els plantígrads. Tanmateix, la realitat és que durant aquestes tres dècades no hi ha hagut cap avenç significatiu, no només en aquesta qüestió, sinó també respecte a la sensibilització dels habitants de la zona i dels turistes que la visiten. Així que és lògic que hi torni a haver protestes, perquè la població d’ossos va en augment i ara ja n’hi ha almenys 84, de forma que les possibilitats que s’atansin a zones habitades són moltes més que en els primers anys, quan no arribaven a la desena. Per això cal que les administracions busquin l’assessorament d’experts, parlin amb totes les parts implicades i intentin consensuar un model de convivència entre l’activitat humana i els plantígrads, abordant també si s’ha de fixar algun límit per al nombre d’aquests.Turisme de riscTres catalans, dos homes i una dona, van resultar morts divendres al mercat de Bamian, a l’Afganistan, quan un home armat va disparar contra el grup de sis turistes del qual formaven part. És un acte terrorista menyspreable, que cal condemnar de forma contundent. Ara bé, partint d’aquesta base, cal apel·lar a la responsabilitat individual de cada un, perquè viatjar a aquest país on governen els talibans i els segrestos i hi ha atemptats a l’ordre del dia està totalment desaconsellat