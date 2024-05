Millorar sous per retenir talent

Creat: Actualitzat:

L’import que cobra una persona quan arriba a retirar-se del món laboral actiu depèn del salari que hagi estat percebent els últims anys. La província de Lleida compta amb uns sous de 21.565 euros anuals, per sota tant de la mitjana catalana (25.514 euros) com espanyola (22.781). La conseqüència és que la gent gran de la demarcació també té uns ingressos baixos al deixar l’ocupació activa. De fet, dels 90.264 lleidatans que tenen pensions contributives, només 3.616 cobren en aquests moments la prestació màxima, és a dir, el quatre per cent. Estem parlant que cobren 3.175,04 euros mensuals o 44.450,56 euros anuals (sempre bruts). Paral·lelament, 51.377 tenen una nòmina mensual que no arriba ni al salari mínim interprofessional (SMI), segons les dades de la Seguretat Social a data d’1 d’abril. Són ingressos que no arriben a 15.876 euros anuals distribuïts en 14 pagues de 1.134 euros. Dins d’aquest col·lectiu hi ha un nombre important de persones que tenen una prestació tan baixa que cobren l’anomenat complement de mínims, per assolir almenys la prestació mínima prevista en aquests moments pel sistema.A l’hora d’analitzar el mapa per sexes, es comprova una vegada més la bretxa existent. Així, la mitjana de sou de les lleidatanes és de 19.917 euros anuals. Ells, per la seua part, n’ingressen de mitjana 22.932. Aquesta situació explica que només 1.233 lleidatanes cobrin pensions màximes. El fet que Lleida tingui un alt percentatge de persones dedicades al sector primari i autònoms, amb poca indústria i molts serveis, és la raó fonamental d’aquestes pensions per sota de la mitjana catalana, però també és veritat que tècnics i executius cobren menys aquí que en altres demarcacions catalanes i espanyoles. Per tant, per molt que el preu de l’habitatge sigui més barat que a les grans ciutats, si Lleida desitja retenir talent i elevar el seu potencial econòmic i social ha de fer un esforç també per millorar el poder adquisitiu dels seus treballadors. I això passa fonamentalment per mantenir la base agrícola i ramadera i augmentar el teixit industrial i d’innovació.

Eleccions europees

Ahir a la nit va arrancar la campanya electoral de les europees del 9J, que arriben en un moment de baix lideratge del vell continent, amb molts conflictes internacionals i de migració sobre la taula, amb un avanç perillós de la ultradreta i amb nivells d’abstencionisme molt alts, malgrat que les decisions de la Unió Europea marquen sense cap mena de dubte, i cada dia més, les nostres vides quotidianes i la nostra economia en tots els sectors