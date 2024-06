Per una ocupació pública estable i transparent

Creat: Actualitzat:

Una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) va avalar ahir que els interins que fa anys que encadenen contractes en l’administració puguin convertir-se en fixos, amb contracte indefinit, reafirmant així el contingut d’una altra d’anterior sobre aquest assumpte dictada fa uns mesos. Queda clar que la màxima instància judicial europea emplaça totes les administracions públiques catalanes –aquesta interlocutòria es referia a tres treballadores de la Generalitat– i de l’Estat espanyol a evitar cobrir d’aquesta manera funcions que no són temporals, sinó permanents, i a millorar el tracte als afectats. Indica que la directiva europea que regula aquest àmbit “s’oposa a una jurisprudència i a una normativa nacionals” que limiten la compensació econòmica als afectats per aquesta situació a l’abonament d’una indemnització limitada a 20 dies per any de servei i a un màxim de 12 mesos de salari si no superen amb èxit el procés selectiu que convoqui l’administració per a les places que ocupen. La incògnita rau en l’afegitó que inclou la resolució final de la sentència. Aquesta diu que la conversió de llocs de treball temporals encadenats en “contractes o relacions d’ocupació per temps indefinit” pot ser “la mesura” per “prevenir, i en el seu cas sancionar”, aquestes pràctiques, però afegeix que “sempre que aquesta conversió no impliqui una interpretació contra legem del Dret nacional”. Per a la Plataforma d’Afectats per la Funció Pública i alguns sindicats, la conclusió és contundent: tots aquests interins han de passar a ser fixos. Altres sindicats destaquen que el que fa el TJUE és ordenar acabar amb la temporalitat en l’ocupació pública. I per la seua part, el Govern central, a través del ministre de la Funció Pública, José Luis Escrivá, circumscriu els efectes d’aquesta sentència “als casos previs al 2021” i als conflictes judicials que han generat i que són als tribunals, i destaca que la llei per posar fi a aquesta temporalitat que va entrar en vigor aquell any està donant “resultats extraordinaris”. Caldrà veure com interpreta el Tribunal Suprem la sentència del TJUE, perquè al febrer ja va discrepar del seu criteri, i si el ministeri o els governs autonòmics introdueixen canvis en la manera de cobrir les seues necessitats de personal. No obstant, i al marge del que passi, cal instar que totes les administracions –locals, comarcals, provincials, autonòmiques i estatal– tinguin d’una vegada un marc estable i transparent sobre les places d’ocupació pública necessàries, preveient tant ampliacions com l’amortització de les que es converteixin en prescindibles, i que hi hagi processos de selecció periòdics per cobrir les vacants que garanteixin els principis d’igualtat, mèrit i capacitat, evitant abusos de temporalitat i també que aquest tipus de contractes siguin la manera de facilitar l’accés a l’administració de determinades persones.