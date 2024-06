Baixa l’ús del català

Creat: Actualitzat:

Feia temps que la lingüista Carme Junyent, que va morir l’any passat, advertia que el català està en perill d’extinció pel desús en diversos àmbits, per molt que a l’escola es mantingués la immersió. Junyent basava el seu crit d’alerta en tres àmbits: el territorial, el nombre de parlants i el desinterès dels joves. A més, acompanyava sempre les seues conclusions amb xifres, per donar valor científic als seus estudis. Així, en el seu llibre El futur del català depèn de tu anava comparant comarca a comarca la incidència del català fa 200 anys amb l’actualitat i el resultat era decebedor. Avui dia ja no només és ínfim el seu ús a les grans capitals, sinó que en comarques com el Segrià, el Pla d’Urgell, la mateixa Segarra i fins i tot el Pirineu, el retrocés és evident. Pel que fa al nombre de parlants, les xifres ho diuen tot. Del milió d’habitants que ha guanyat Catalunya, més del 90% ni coneix ni utilitza el català per a res. Per a Junyent, dels tres apartats el que més la preocupava era el desinterès dels més joves, malgrat que l’estudien i el parlen al col·legi, pel seu ús al carrer. L’aïllament de la pandèmia, les xarxes socials i comunicadors de gran influència online han configurat un còctel en el qual la llengua catalana ha quedat exclosa o relegada. Només cal fer un volt pels carrers, els comerços, l’hostaleria, els cercles econòmics, bancaris, esportius o culturals per comprovar que la diagnosi d’aquesta prestigiosa professora i escriptora era del tot encertada. Ahir, el Consorci de Normalització Lingüística de Lleida (CNL) presentava un demolidor informe en el qual xifra en un 20% el descens de l’ús del català al comerç, la qual cosa atribueix a l’augment de la població migrant que treballa en aquest sector. Així ho constata l’estudi Ofercat del 2022 després de fer 500 observacions en botigues i negocis dels barris de Centre Històric, Noguerola, Clot-Príncep de Viana, Cappont i la Bordeta, que destaca que només el 63% dels establiments analitzats utilitza el català com a llengua de salutació i per atendre els seus clients, una xifra que a l’anterior estudi del 2015 se situava en el 80%. Quant a la disposició d’utilitzar el català per part dels treballadors, fa set anys l’oferien el 87% dels negocis analitzats, mentre que el 2022 s’ha reduït fins al 78%. En aquest sentit, des del CNL han advertit que l’hostaleria és el principal àmbit en el qual l’ús del català és més baix pel que fa a l’atenció al client, que s’ha reduït del 48% al 32% respecte al 2015 i ho atribueixen al fet que el 48,8% dels treballadors d’aquest sector són d’origen estranger. El problema, tant en aquest sector com en la resta de la vida quotidiana, econòmica i social, és el mateix. El que no es necessita és prescindible i mentre el català no sigui indispensable i necessari per viure i treballar a Catalunya, la nostra llengua continuarà amenaçada.