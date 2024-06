Ni Illa ni Puigdemont tenen prou majoria

Creat: Actualitzat:

Salvador Illa, candidat a la presidència de la Generalitat pel PSC, i Carles Puigdemont, aspirant al ceptre català per part de Junts, van confirmar ahir al president del Parlament, Josep Rull, que no disposen de prou suports per ser investits i que, en conseqüència, renuncien a presentar candidatura a la presidència de l’executiu català, de moment. La negativa del líder del PSC i del de Junts a enfrontar-se al ple per no caure derrotats conduirà Rull a activar el compte enrere cap a la repetició electoral. Així ho va explicar en una compareixença institucional ahir a la tarda. Una vegada el president del Parlament notifiqui al ple l’absència de candidat a la investidura, arrancarà el termini de dos mesos perquè uns nous comicis siguin automàticament convocats, per celebrar-se el mes d’octubre, si el 25 d’agost cap candidat no obté prou majoria (n’hi prou que sigui simple en segona volta) per governar. El finançament de Catalunya és un dels temes clau, en què el PSC basarà el seu intent de convèncer ERC de formar govern amb els comuns. Però aquest escull no sembla fàcil, perquè la singularitat ja s’inclou en els pactes d’ERC i Junts (pacte de Brussel·les) per aconseguir el suport independentista a Pedro Sánchez al Govern espanyol. El mateix líder del PSOE va assegurar ahir al Congrés que els socialistes compliran els seus acords per a aquesta millora financera de Catalunya, que pot acabar amb la injustícia que suposa que el Principat sigui una de les comunitats que més aporta al conjunt de l’Estat, mentre se situa a la posició 14 en el moment de repartir aquests impostos o aportacions de la caixa general. No és just que cada català rebi 43 euros menys que la mitjana espanyola i que, en canvi, els de Madrid aconsegueixin 183 euros més per habitant. El dèficit fiscal no és nou, com no ho és l’escassa execució pressupostària dels projectes aprovats per l’Estat a Catalunya, mentre la Comunitat de Madrid sempre estigui molt per sobre del que s’ha projectat. Per aquesta desproporció i desigualtat es va iniciar en gran manera el procés i fins que no es resolgui el tema econòmic serà molt difícil buscar l’estabilitat que tots els sectors econòmics i socials reclamen. De com resolgui el PSOE la singularitat de Catalunya: històrica, econòmica i cultural i lingüística, dependrà que tinguem president abans d’acabar l’estiu o que hàgim de tornar a les urnes.Lleida i el futbolVeiem encertada la decisió de l’Atlètic Lleida de no assumir la compra del Badalona Futur perquè els mèrits esportius s’han d’adquirir al camp i la ciutat no pot assumir lluites fratricides estèrils que no beneficiarien ningú