Operació Barri Antic

Al Barri Antic de Lleida hi ha molts habitatges buits, però poca oferta immobiliària. Sembla un contrasentit, però als promotors no els surt a compte invertir en el centre històric. La majoria d’edificis disponibles són petits, de múltiples propietaris i estan declarats en ruïna. Per això l’operació urbanística anunciada ahir per la Paeria adquireix una nova dimensió. L’ajuntament de Lleida, a través de l’Empresa Municipal d’Agenda Urbana (EMAU), ha tancat l’adquisició dels blocs dels números 36 i 38 del carrer Cavallers –el 34 ja era propietat de l’EMAU– i el solar dels números 28-30-32, situat davant del Parador del Roser. Una compra que ha suposat una inversió de 78.660 euros i que permetrà alliberar espai edificable, ja que, una vegada enderrocats els tres blocs a la tardor, conformaran una única finca de 429 m2 molt més atractiva per a un promotor privat, que podrà construir 17 habitatges d’entre 70 i 75 m2 que han de contribuir a afavorir l’emancipació juvenil. Sens dubte, és una bona notícia per a aquest barri, molt degradat els últims anys. Cap ciutat pot donar l’esquena al seu nucli antic. La història de Lleida s’ha escrit en aquests carrers i és important posar de relleu no només el patrimoni arquitectònic, sinó el sentimental. Però difícilment les famílies apostaran pel Barri Antic sense serveis ni habitatge de qualitat. La Paeria va anunciar ahir operacions similars fins en sis àrees, cosa que garantiria la continuïtat del projecte i podria actuar com a revulsiu per atreure joves. O, el que és el mateix, connectar el passat de la ciutat amb el seu futur. Per això també és important que s’hagin posat sis habitatges de l’EMAU de lloguer per a menors de 30 anys. En caldrien més, però és un bon inici per revertir una situació que ja fa massa temps que dura i que ha despoblat artèries tan emblemàtiques de la capital de Ponent com el carrer Cavallers, epicentre de la Lleida carrinclona.Autoestima amb sabor a fruitaEl primer centre d’interpretació de la fruita que obre a l’Estat es va inaugurar ahir a Lleida. Afrucat ha impulsat el projecte Cosmofruita per posar de relleu el sector agrari, la producció i el consum d’un producte saludable i de proximitat. Al marge del seu innegable atractiu didàctic, el nou espai ubicat a Corregidor Escofet és també una important injecció d’autoestima per a un sector econòmic molt tocat, que es reivindica com a indiscutible motor econòmic de les comarques de Lleida. Cosmofruita, a més, ha comptat amb el suport de la Generalitat, la Diputació i la Paeria, en un bon exemple de cooperació institucional al voltant de la fruita.