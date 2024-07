Calor monitorada

Creat: Actualitzat:

El canvi climàtic ja és una evidència científica. Recentment publicàvem que informes de la Paeria constaten que en els últims 40 anys els ja per si mateixos tòrrids estius de Lleida han registrat temperatures cada vegada més altes. Entre 1981 i 1990 els registres es van incrementar en 1,29 graus, mentre que entre 2000 i 2020 la pujada va ser d’1,2. Al seu torn, les temperatures màximes han pujat 2,1 graus. Un fenomen que ha anat de la mà d’un augment de la durada de les onades de calor. Si entre 2003 i 2015 eren de 3-4 dies, en els últims estius la mitjana indica que se situen entre 4 i 5 i les previsions per a les pròximes dècades és que seran d’entre 7 i 14 dies. Davant d’aquesta situació, és important que des de la Universitat de Lleida s’hagi engegat un programa per monitorar com afecta la calor els qui l’han de patir més directament perquè treballen a l’aire lliure. És el cas de les persones que es dediquen a collir fruita. Un equip interdisciplinari de la UdL estudia l’estrès per calor i la deshidratació d’una desena de temporers que treballen a Térmens i que s’han equipat amb dispositius tecnològics que permeten monitorar en temps real el seu estat d’hidratació. Les proves formen part del projecte Hidroponent, una investigació per mitigar els efectes del canvi climàtic, que desenvolupen investigadors de diferents titulacions de la UdL. Durant quinze dies, coincidint amb la campanya de la pera llimonera, es recullen diferents paràmetres biomèdics, com el pes, la freqüència cardíaca i la tensió arterial abans i després de la jornada laboral, així com la temperatura i la humitat ambiental. No es tracta tan sols d’obtenir dades, i aquest és un dels encerts del programa, sinó de detectar problemes per buscar possibles solucions, com proposar canvis en els horaris agrícoles, determinar pautes per beure i quantitats de líquid recomanades o fins i tot incorporar la ingesta de begudes isotòniques per suportar les jornades al camp a temperatures elevades. Una informació valuosa que es podrà extrapolar a altres col·lectius per mitigar els efectes del canvi climàtic en altres sectors que també han de treballar al ras a ple estiu.Valents a mitgesEls Jesuïtes van admetre ahir que entre les seues files hi havia hagut 44 abusadors i van donar els noms i cognoms dels 14 contra els quals s’han interposat denúncies per agressió sexual a menors. Un pas important, sens dubte. Però si aquest acte de reparació es fa d’esquena a les víctimes, a qui ni tan sols es va permetre ser a la sala, l’engranatge grinyola