Pacte d’investidura amb incògnites

La direcció d’ERC va acordar la tarda de dilluns, després de diverses hores de debat, donar suport a la investidura del socialista Salvador Illa com a president de la Generalitat. La cúpula d’Esquerra destaca com un dels principals punts per adoptar aquesta decisió que l’acord amb el PSC estableix que Catalunya passarà a tenir un concert econòmic similar al basc i al navarrès, en què l’Agència Tributària de Catalunya recaptarà el 100% dels impostos, començant el 2026 amb l’IRPF corresponent a l’exercici anterior, de manera que la Generalitat quedarà fora del règim econòmic comú que comparteix actualment amb la majoria de comunitats quan estigui totalment implantat aquest nou sistema. Llavors, la transferència de fons de l’Estat a Catalunya es transformaria en una quota de solidaritat que la Generalitat aportaria a l’administració central, un mecanisme similar al de la quota basca, a banda d’assumir el cost dels serveis que presta l’administració central al territori. Ahir, dirigents d’ERC van insistir en aquest punt i que el pacte amb els socialistes també inclou mesures per protegir i promoure el català i una convenció per resoldre el conflicte polític amb l’Estat, entre altres qüestions. No obstant, l’acord encara no està tancat. En primer lloc, caldrà veure el resultat de la consulta que Esquerra ha convocat per divendres perquè els seus militants s’hi pronunciïn. N’hi ha prou de recordar que l’assemblea local de la ciutat de Lleida va rebutjar fa unes setmanes qualsevol possibilitat de facilitar la investidura d’Illa. Un altre aspecte a tenir en compte –encara que aquest s’abordaria molt a posteriori– és que la sortida de Catalunya del règim econòmic comú comporta la modificació de la llei orgànica de finançament autonòmic, tràmit que necessita l’aval de la majoria absoluta del Congrés, la qual cosa obligaria que Pedro Sánchez tornés a obtenir el suport de tots els grups que li van permetre tornar a ser president del Govern, una cosa que sembla difícil fins i tot dins del mateix PSOE, ja que diversos líders territorials rebutgen de ple aquesta possibilitat. També caldrà veure quin impacte té l’anunciada tornada de Carles Puigdemont per al debat d’investidura, quan podria ser detingut i empresonat arran de la negativa del jutge Llarena a aplicar-li l’amnistia. Així doncs, hi ha nombroses incògnites, però si Illa no és investit –la data límit és el 26 d’agost– l’única alternativa real és la repetició de les eleccions a l’octubre. I cal preguntar-se si llavors els resultats seran gaire diferents dels que hi va haver al maig i si el millor per a Catalunya és continuar fins a finals d’any amb un govern en funcions, tot plegat després que en l’any i mig anterior a les eleccions la seua capacitat de maniobra també es veiés minvada per l’extrema minoria amb què compta al Parlament.