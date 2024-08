Residències per a la tercera edat

Creat: Actualitzat:

Les residències d’ancians exerceixen un paper fonamental en l’atenció i cura de les persones grans. Aquests centres estan, a Catalunya, subjectes a una normativa específica que regula des de l’autorització dels establiments fins a les condicions d’atenció i cura dels residents. La necessitat de garantir la qualitat dels serveis i la seguretat dels usuaris, així com l’adequada formació i qualificació del personal encarregat han propiciat, sobretot arran de la covid i les múltiples deficiències que s’hi van detectar, que sigui necessària l’actualització de la normativa. La nova reglamentació, ja en vigor, inclou des de la infraestructura dels centres fins a les condicions laborals dels treballadors. A més, les noves mesures tenen l’objectiu principal de garantir el benestar i la seguretat dels usuaris, així com millorar l’experiència d’atenció i la seua cura. El sector ha reaccionat amb preocupació davant de les novetats i s’han fet càlculs que vaticinen que es poden perdre fins al 20% de les places públiques ofertes en aquests moments. La Generalitat ho nega i assegura que es donarà temps a tots els empresaris del sector a adaptar-se per aconseguir les acreditacions corresponents. Segons les dades públiques del departament de Drets Socials, al cercador de centres residencials, a les comarques lleidatanes el temps mitjà d’espera per accedir a una residència oscil·la des dels dos mesos fins als més de dos anys. Fins i tot hi ha centres amb una espera que supera els 3 i els 4 anys d’acord amb aquesta informació del departament, malgrat que són una minoria. Aquestes dades sobre la llista d’espera inclouen només aquells centres en els quals s’ofereixen places amb algun tipus de finançament públic, ja que en els que són privats aquesta informació no està disponible. Les comarques del pla són les que registren una llista d’espera més llarga, sobretot a la capital del Segrià, on també es concentra la majoria dels centres residencials. És evident que davant d’aquestes dades d’espera gens positives, sembla més raonable incentivar l’obertura de residències públiques que posar traves a les actuals, però sempre partint de la base que els geriàtrics han de ser espais dignes i ben equipats, amb personal preparat i ben remunerat, per oferir a aquestes persones les cures que mereixen i que la societat els deu.DemocràciaAvui ha d’arrancar la XV legislatura del Parlament de Catalunya i la democràcia ha de ser la pedra angular del dia. La democràcia avala la investidura de Salvador Illa i empara, amb la llei d’amnistia aprovada pel Congrés, el retorn del president Puigdemont de l’exili. Tota la resta sobra