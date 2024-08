Els bars reflecteixen el desequilibri territorial

Creat: Actualitzat:

“Los bares, qué lugares tan gratos para conversar” era una frase que formava part de la lletra d’una cançó del grup Gabinete Caligari que va estar de moda a finals de la dècada dels 80. I ben cert és que aquests establiments sempre han servit per facilitar les relacions socials i als pobles exerceixen la funció de centre neuràlgic de la vida local. El problema és que la progressiva despoblació de les zones rurals ha comportat que en nombroses localitats aquests negocis hagin deixat de ser rendibles i els seus titulars hagin hagut d’abaixar la persiana. Una pèrdua que se suma a altres com les d’escoles, botigues de queviures i oficines bancàries. Com donàvem compte en la nostra edició d’ahir, a Lleida ja hi ha una trentena de municipis –el nombre de pobles és molt més gran– que no disposen de bar, la qual cosa té un impacte negatiu sobre la vida social. Això no ho diu la patronal de l’hostaleria, sinó un informe elaborat per l’Associació Estatal de Directors i Gerents de Serveis Socials, que entre altres coses indica que els bars són “espais de trobada i relació veïnal, afavoridors de les relacions socials i de vida comunitària”. Per això molts ajuntaments fan esforços per mantenir-los o reobrir-los, com el d’Aspa, que el va poder recuperar el 2011 gràcies a una subvenció i ara en licita cada quatre anys la gestió. No obstant, per molt afany que posin en això, la solució no passa per iniciatives locals, sinó per una actuació concertada de totes les administracions i del sector privat per abordar d’una vegada mesures efectives per revertir el despoblament rural. Fa molts anys que a Catalunya es parla del necessari reequilibri territorial i a l’Estat, de l’Espanya buidada, però no hi ha hagut avenços significatius per canviar aquesta realitat, més aviat al contrari. Les restriccions imposades durant els primers mesos de la pandèmia de la covid van propiciar un auge del teletreball en zones rurals que al final no s’ha consolidat, tret de casos força puntuals.Kamala Harris contra TrumpLa vicepresidenta Kamala Harris va ser proclamada ahir candidata del Partit Demòcrata a les eleccions presidencials dels Estats Units. En el seu discurs, va prometre ser “la presidenta de tothom” i va acceptar la candidatura “en nom del poble, en nom de tots els nord-americans, independentment de la raça, gènere o de l’idioma que parli el seu avi”. Mentrestant, el seu rival republicà, Donald Trump, va denunciar que els EUA estan patint una “invasió” i que la majoria dels 20 milions de persones que han entrat per la seua frontera sud “procedeixen de presons, institucions mentals i manicomis”. Des de la distància, sorprèn que un populista de manual com Trump tingui opcions de victòria.