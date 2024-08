El final de les trucades no desitjades?

Creat: Actualitzat:

Qui no ha rebut una trucada, normalment a hores intempestives, anunciant-li que té algun problema en una factura d’algun servei que s’ha de reparar urgentment? O potser oferint-li unes condicions més que avantatjoses per canviar-se de companyia elèctrica, de gas o de comunicació. Segur que pràcticament totes aquelles persones que estiguin llegint aquestes línies comptaran per desenes les vegades que han estat protagonistes d’una situació d’aquest tipus. No sempre, però sovint, el receptor, per distracció o desconeixement, pica i accedeix a donar informació per aconseguir tota mena d’avantatges i al final el que li passa és que es converteix en víctima d’una estafa de la qual és molt difícil sortir indemne, almenys econòmicament. Si tot va com està previst, podria ser que els consumidors ens deslliurem d’aquí a uns mesos d’aquestes inqualificables pràctiques que s’han estès fins a límits insospitats. Això serà perquè el Govern central té previst prohibir contractar la llum i el gas per telèfon, tret que ho demani expressament el consumidor, per frenar abusos de les comercialitzadores energètiques per via telefònica. La mesura figura en la proposta de Reglament General de Subministrament i Contractació, un esborrany de reial decret a consulta pública fins al 13 de setembre, segons el ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Democràtic.En el cas d’aprovar-se, suposaria un gran avenç per al benestar i la seguretat dels ciutadans. L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ja ha expressat el seu suport a la iniciativa, tot i que considera que “s’hauria d’ampliar a altres empreses, com les de telefonia, que comparteixen els mateixos problemes, relacionats amb la falta de transparència i els abusos contra els usuaris”. En aquest sentit, una enquesta que va fer la mateixa OCU revela que nou de cada deu consumidors reben trucades comercials no sol·licitades i, sovint, amb reiteració: el 40% atén més de sis trucades al mes, especialment de companyies energètiques, però també d’empreses de telefonia. Tanmateix, val a recordar que la Llei General de Telecomunicacions del juny del 2022 ja establia el dret de l’usuari final a “no rebre trucades no desitjades amb finalitats de comunicació comercial, tret de consentiment previ del mateix usuari”. Malgrat això, aquesta normativa no va prohibir la contractació telefònica de cap tipus de servei, per la qual cosa les comercialitzadores han aprofitat les llacunes de la norma i som els usuaris els qui patim les conseqüències d’aquesta carència o oblit. Esperem que el nou reglament que es troba en període d’exposició repari aquests problemes i que atendre una trucada d’un número desconegut deixi de ser una espècie d’esport de risc.