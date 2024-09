Focalitzar en els delictes reincidents

Creat: Actualitzat:

“Estem farts que l’esforç de la Guàrdia Urbana per combatre la delinqüència no vingui acompanyat de l’entorn legislatiu.” Així ho ha assegurat aquests dies l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, després de reunir-se amb els comandaments del cos. La Policia Local va detenir l’última quinzena d’agost 32 persones, de les quals 23 –un 71,8%– eren reincidents. Només cinc d’ells sumen 130 detencions. Pel que fa al tipus de delicte, la meitat van ser per robatoris però també n’hi va haver set per lesions, dos per temptatives d’homicidi (agressions amb armes blanques) i drogues (2), entre altres, i va incidir que només un d’ells ha ingressat a la presó. També es va tornar a mostrar preocupat per la irrupció d’armes blanques en baralles i va lamentar que “és molt difícil actuar amb caràcter preventiu en aquest tipus de casos”. Fa bé l’alcalde de Lleida de prendre la iniciativa davant d’aquesta impotència policial arran de la multireincidència, que no seria tant problema de Codi Penal, que ja la contempla com un agreujant, i molt greu, que pot comportar l’expulsió del país si es tracta d’un estranger, sinó dels temps en què s’aplica la llei i això ja depèn de l’eficiència i mitjans dels jutjats, o en l’aplicació de la presó preventiva per als reincidents (també prevista per la llei). Però el que està clar és que tant el consistori de Lleida com el d’Alcarràs, amb el detector de metalls a l’entrada dels recintes festius, evidencien un problema cada vegada més patent, que els Mossos fa temps que anuncien i que tant l’estructura judicial com la política han d’abordar. L’augment significatiu d’armes blanques, màfies de la droga amb una presència d’armes de foc mai vista, baralles, vandalisme i inseguretat de carrer que cal aturar abans que el problema sigui més gran. La solució, a més, no pot dependre tan sols del nombre d’efectius d’agents de l’ordre, malgrat que és evident que cal augmentar-los, sinó que els càstigs punitius han de ser més grans i, sobretot, més ràpids. La seguretat és una prioritat i sens dubte ha de ser un tema clau en la legislatura de la Generalitat que just ara ha començat.Vinícius JúniorLes declaracions del jugador del Reial Madrid Vinícius Júnior, assegurant a la CNN que és partidari de canviar de seu el Mundial de Futbol del 2030 d’Espanya si no cessen els insults racistes als estadis, són tot un despropòsit perquè tots els equips tenen jugadors negres i ell és l’únic que sempre és increpat, però no pel color de la seua pell, sinó per les provocacions que fa. El racisme existeix, per descomptat, però ni més ni menys que en altres països i afecta menys els privilegiats com ell