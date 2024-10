Les travetes del Suprem a la democràcia

Creat: Actualitzat:

El Tribunal Suprem es va ratificar ahir en la seua decisió de no aplicar l’amnistia al delicte de malversació pel qual va ser condemnat l’exvicepresident català Oriol Junqueras pel procés, al considerar que “va mediar un benefici personal de caràcter patrimonial”. D’aquesta forma, la Sala Penal rebutja els recursos de súplica presentats per Junqueras i els exconsellers Raül Romeva, Dolors Bassa i Jordi Turull. Ara podran acudir en empara al Tribunal Constitucional (TC). La sala del jutge Marchena també va desestimar els recursos de la Fiscalia i l’Advocacia de l’Estat, que demanaven perdonar aquest delicte als condemnats. La magistrada Ana Ferrer va emetre un vot particular discrepant i va insistir en la necessitat d’atendre el mandat del legislador i el seu inequívoc propòsit d’amnistiar la malversació de fons públics. Segons la seua opinió, “no pot apreciar-se l’ànim d’obtenir un benefici personal de caràcter patrimonial, previst com a causa excloent de l’amnistia”, per la qual cosa titlla de “ficció jurídica” la interpretació dels seus companys, la teoria del qual “és una entelèquia”. Diu Ferrer que es pot “discutir la constitucionalitat de la llei, o la seua adaptació al dret comunitari”, però “el que no podem els jutges és fer interpretacions que impedeixin la vigència de la norma”, ja que en aquest cas “la decisió no és interpretativa, sinó derogatòria, en la mesura que deixa la norma buida de contingut”. No podem afegir gran cosa al vot particular de Ferrer, a la qual assisteix tota la raó perquè assegurar com diu el Suprem que “no n’hi ha prou amb la voluntat política per amnistiar un fet” és anteposar l’opinió d’alguns jutges a la democràcia i la separació de poders consisteix precisament en això, els jutges apliquen les lleis que dicten els parlaments, en els quals recau la sobirania popular. A més, es pot estar a favor o en contra del procés i dels partits independentistes, però el que no es pot és afirmar que els líders d’aquests partits van augmentar el seu patrimoni o es van enriquir per convocar un referèndum.Caos a l’AvantRodalies Renfe va anunciar que a partir d’avui, 1 d’octubre, es doblaria el servei d’Avant de primera hora del matí de Lleida a Barcelona per donar resposta a l’alta demanda de places de Ponent. Doncs bé, un error de la companyia va fer que es venguessin bitllets ja per a ahir, amb la qual cosa hi havia més usuaris que seients. Així, 70 persones esperaven pujar al tren de les 7.05 i només hi havia places per a la meitat. Un despropòsit que ens fa tremolar davant de les obres que a partir d’avui afectaran la línia convencional de la costa i que obligaran els usuaris a fer el trajecte Tarragona-Barcelona amb autobús